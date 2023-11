Se prevé que el mercado de muros cortina de vidrio alcance los 101.850 millones de dólares en 2029

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de Muro cortina de vidrio 2029. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los datos de ingresos, demanda y oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

El mercado mundial de muros cortina de vidrio se valoró en 48,06 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 101,85 mil millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 7,80% durante el período previsto de 2022-2029.

Principales empresas en el mercado mundial de muros cortina de vidrio:

Nippon Sheet Glass Co., Ltd., (Japón), AGC Inc., (Japón), Central Glass Co. Ltd., (Japón), Xinyi Glass Holdings Limited., (China ), Cardinal Glass Industries, Inc., (EE.UU.), CEVITAL (Argelia), China Glass Holdings Limited (China), GUARDIAN INDUSTRIES (EE.UU.), Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., (China), Saint-Gobain ( Francia), SCHOTT AG (Alemania), Sisecam (Turquía), Taiwan Glass Ind. Corp. (Taiwán), Beijing Northglass Technologies Co. Ltd., (China), arcon Flach- und Sicherheitsglas GmbH & Co. KG (Alemania), Dellner Romag Ltd., (Reino Unido), Qingdao Tsing Glass Co. Limited (China), entre otras.

Este informe segmenta el mercado global de Muro cortina de vidrio:

Tipo

Muro cortina unificado

Muro cortina de palo

tipo de producto

Tipo de doble acristalamiento

Tipo de tres acristalamientos

Tipo de acristalamiento simple

Uso final

Residencial

Comercial

Sectores Públicos

Perspectivas regionales:

América del Norte domina el mercado en términos de participación de mercado e ingresos de mercado y su dominio seguirá floreciendo durante el período previsto de 2022-2029. El crecimiento del mercado en esta región se atribuye a la inversión extranjera, el creciente número de actividades de construcción y el creciente sector industrial dentro de la región.

Se estima que Asia-Pacífico, por otro lado, mostrará un crecimiento lucrativo durante el período previsto de 2022-2029, debido al creciente atractivo estético de la infraestructura y el sector aeroespacial en las economías emergentes de la región. El principal factor que influye en el mercado en Asia Pacífico es el aumento significativo en el desarrollo de la construcción y la infraestructura en las economías emergentes.

Un informe confiable de estudio de mercado de Muro cortina de vidrio está meticulosamente elaborado a través de un análisis de mercado en profundidad realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores competentes e investigadores bien informados. Además, emplea una variedad de cuadros, gráficos y tablas para presentar de manera efectiva una gran cantidad de datos e información. Además, los factores de influencia clave, incluidos los impulsores del mercado, las restricciones y el análisis competitivo, se examinan mediante el análisis FODA bien establecido, lo que lo convierte en un informe de investigación de mercado completo. Las empresas pueden obtener un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe de mercado ganador de Muro cortina de vidrio.

Características importantes que se encuentran en la oferta y aspectos destacados clave de los informes:

-Descripción detallada del mercado de Muro cortina de vidrio

-Cambiar la dinámica del mercado de Muro cortina de vidrio de la industria

-Segmentación profunda del mercado por tipo, aplicación, etc.

-Tamaño del mercado de Muro cortina de vidrio histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

-Paisaje competitivo del mercado de Muro cortina de vidrio

-Estrategias de actores clave y ofertas de productos

-Segmentos/regiones potenciales y de nicho que muestran un crecimiento prometedor.

