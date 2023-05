Nueva York, el mercado global de proteómica se valoró en USD 22,4 mil millones en 2022 y se prevé que crezca hasta USD 68,4 mil millones para 2032, a una CAGR del 11,8 % durante el período de pronóstico.

El informe Global Proteomics Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia en Proteomics Market. El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la guerra Rusia-Ucrania y Covid-19 en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos, como el análisis de Porters y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

La proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas, incluida su estructura, función e interacciones. Las proteínas son los componentes principales de las células y juegan un papel vital en todos los procesos biológicos. Al comprender las proteínas, podemos comprender mejor cómo funcionan las células y cómo se desarrollan las enfermedades. La investigación proteómica a menudo utiliza técnicas de alto rendimiento para analizar miles de proteínas a la vez. Esto nos permite identificar patrones y tendencias que serían difíciles de ver con los métodos tradicionales. La proteómica se ha utilizado para descubrir nuevas proteínas, comprender la función de las proteínas existentes y desarrollar nuevos fármacos y pruebas de diagnóstico.

Tendencias y conductores del mercado

La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares (ECV), las enfermedades respiratorias, la ERC y otras es otro factor que se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según Globocan, en diciembre de 2020 hubo 19,3 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo y se informaron 10 millones de muertes relacionadas con el cáncer. Del mismo modo, las ECV son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Por ejemplo, según la OMS (2021), las enfermedades objetivo matan a 41 millones de pacientes por año. Por lo tanto, debido a la creciente prevalencia de enfermedades potencialmente mortales, la demanda de terapias personalizadas también está aumentando, lo que tiene un impacto positivo en la industria.

Segmentación de mercado

Por tecnología de instrumentación

Espectroscopia

cromatografía

electroforesis

Micromatrices de proteínas

Otro

por aplicación

Diagnóstico Clínico

Descubrimiento de medicamento

Otra aplicación

Por usuario final

hospitales

Laboratorios Clínicos

Compañías farmacéuticas

Laboratorios de Investigación Académica

Otro

Los principales actores en el mercado mundial de proteómica

Los jugadores clave en el mercado Proteómica son Agilent Technologies Inc., Danaher Corporation, LI-COR, Inc., PerkinElmer, Inc., Thermo Fisher Scientific, Inc., HORIBA, Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., Bruker Corporation , General Electric (GE) y Waters Corporation, entre otros.

