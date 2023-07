By

mercado de hormonas animales se prevé que crezca a una CAGR significativa durante el período de pronóstico. Para la coordinación entre el sistema nervioso y los órganos del cuerpo, las hormonas animales actúan como mensajeros. Sin embargo, la salud de los animales se ve afectada debido al desequilibrio hormonal. Además, puede conducir a varias enfermedades o trastornos. El factor principal para el crecimiento del mercado mundial de hormonas animales durante el período de pronóstico es el aumento en la prevalencia de la deficiencia hormonal, como la enfermedad de Addison, el hipotiroidismo, entre otros. La enfermedad de Addison es un trastorno en el que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Además, la creciente demanda de productos alimenticios como la leche, la carne, entre otros, está impulsando el crecimiento del mercado mundial de hormonas animales durante el período de pronóstico. Además,

Algunos jugadores clave en el mercado incluyen Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim GmbH y Koninklijke DSM NV, entre otros. Los actores del mercado están contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado mediante la adopción de diversas estrategias, incluidas fusiones y adquisiciones, expansión geográfica, asociaciones y colaboraciones, y lanzamientos de nuevos productos, para mantenerse competitivos en el mercado. Por ejemplo, en agosto de 2019, Elanco Animal Health firmó un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de Salud Animal de Bayer valorado en $ 7.6 mil millones que consta de $ 5.3 mil millones en efectivo.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2029

Año base- 2021

Período de pronóstico- 2023-2029

Segmento cubierto-

por animales

por aplicación

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo : Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim GmbH y Koninklijke DSM NV, entre otros.

Informe de mercado de hormonas animales por segmento

Por tipo

Aves de corral

Porcino

Ganado

Equino

Acuicultura

Otros

por aplicación

Promotores de Crecimiento

Potenciadores del rendimiento

Otros

Informe de mercado de hormonas animales por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

Razones para comprar con nosotros –

Cubrimos más de 15 industrias principales, segmentadas en más de 90 sectores. Más de 120 países son para el análisis. Over 100+ paid data sources mined for investigation. Our expert research analysts answer all your questions before and after purchasing your report.

