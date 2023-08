El informe está diseñado para proporcionar una visión holística del mercado Carragenina 2029. Proporciona una descripción general de la industria con un análisis de crecimiento del mercado con una perspectiva histórica y futurista para los siguientes parámetros; datos de ingresos, demanda y suministro (según corresponda). Estimaciones y pronósticos regionales y análisis de tendencias para cada país ( EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, Resto de América del Sur Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica, Resto de Medio Oriente y África, etc. ), y región (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África (MEA) y América Latina ) también están disponibles en el estudio. El impacto del COVID-19, y también pronostica su recuperación post-COVID-19.

El mercado global de carragenina se valoró en USD 832,01 millones en 2021 y se espera que alcance los USD 1387,36 millones para 2029, registrando una CAGR del 6,6 % durante el período de pronóstico de 2022-2029.

Principales empresas en el mercado mundial de carragenina:

Ingredion Incorporated (EE. UU.), TBK Manufacturing Corporation (Filipinas), PT Fortuna Cahaya Cemerlang (Indonesia), Cargill Incorporated (EE. UU.), Danlink Ingredients (Pty) LTD (Sudáfrica), Caldic BV (Países Bajos) ), ACCEL Carrageenan Corporation (Filipinas), MCPI Corporation (Filipinas), Scalzo Trading Co Pty Ltd (Australia), Marcel Carrageenan (Filipinas), CyberColloids Ltd., (Argentina), Gelymar SA (Chile) Ingredients Solutions Inc. (EE. UU.) , Shemberg (Filipinas) y AEP Colloids (Estados Unidos), entre otros.

Este informe segmenta el mercado global Carragenina en:

Grado

Carragenina Refinada

Carragenina Semi-Refinada

Tipo

Kappa

Lota

lambda

Fuente de algas

Gigartina

Condro

Iridaea

Eucheuma

Función

espesante

Estabilizador

Agente gelificante

Otros

Solicitud

Alimento

Farmacéutico

Personal

Otros

Conductores

Alta demanda en la industria alimentaria

El mercado aumentará debido a la creciente demanda de carragenina de la industria alimentaria, que ayuda a estabilizar los alimentos y las bebidas al evitar que se separen. El uso de carragenina en lugar de gelatina en la creación de productos veganos también ayudará a impulsar el crecimiento del mercado. La carragenina se usa como ingrediente en yogur, productos cárnicos y leches de nueces, entre otras cosas. Además, se estima que la carragenina se puede encontrar en la leche de soya, la leche de cáñamo, las carnes frías, la leche con chocolate, el requesón, los postres no lácteos, los quesos veganos y la leche de coco, entre otras cosas, para abrir camino al crecimiento del mercado.

La creciente conciencia sobre la salud entre la población y la creciente necesidad de espesantes alimentarios naturales impulsarán aún más la tasa de crecimiento del mercado de la carragenina. Además, cambiar los gustos y preferencias de los consumidores hacia productos naturales y saludables también impulsará el crecimiento del valor de mercado.

Perspectivas regionales:

América del Norte domina el mercado de la carragenina debido al creciente crecimiento de alimentos listos para llevar y alimentos procesados ​​dentro de la región.

Por otro lado, se estima que Asia-Pacífico mostrará un crecimiento lucrativo durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido a la creciente demanda de productos lácteos, dulces, carne y productos relacionados y al aumento del ingreso per cápita de los consumidores en la región.

Se diseña un informe de estudio de mercado de Carragenina confiable con el análisis de mercado escrupuloso realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores hábiles e investigadores bien informados. Y sin mencionar que el informe se caracteriza sorprendentemente por el uso de varios cuadros, gráficos y tablas, según la cantidad de datos e información involucrada. Además, los factores que influyen, como los impulsores del mercado , las restricciones del mercado y el análisis competitivo, se estudian con el análisis FODA, que es la herramienta más establecida cuando se trata de generar un informe de investigación de mercado. Las empresas pueden lograr un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe de mercado ganador de Carragenina.

Características importantes que se encuentran en la oferta y puntos destacados clave de los informes:

-Descripción detallada del mercado carragenina

-Cambio de la dinámica del mercado de carragenina de la industria

-Segmentación de mercado en profundidad por tipo, aplicación, etc.

-Tamaño del mercado carragenina histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

– Panorama competitivo del mercado Carragenina

-Estrategias de jugadores clave y ofertas de productos

-Segmentos/regiones potenciales y de nicho que exhiben un crecimiento prometedor.

