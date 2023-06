By

Se espera que el mercado mundial de aneurisma intracraneal crezca a una tasa compuesta anual prometedora del 8,8 % entre 2022 y 2032. Se espera que el mercado alcance los 2560 millones de USD para 2032, después de alcanzar los 1200 millones de USD en 2022.

Un estudio global sobre el mercado de aneurismas intracraneales explica que los crecientes casos de aneurismas intracraneales en el cerebro implican el abultamiento de la pared de una arteria en el cerebro. Provoca hinchazón, hinchazón y ensanchamiento. Los aneurismas debilitan las paredes y dificultan el correcto funcionamiento de los nervios.

La nueva tecnología avanzada que se integra con el tratamiento y las soluciones de aneurismas intracraneales se atribuye a la expansión del tamaño del mercado de aneurismas intracraneales. Los pacientes usuarios finales y los centros de tratamiento están adoptando métodos de tratamiento y solución de aneurismas intracraneales a medida que aumenta el riesgo de que las paredes revienten.

El mercado de aneurismas intracraneales está cobrando fuerza como resultado de los recientes avances tecnológicos, un aumento en el número de casos de aneurismas cerebrales y sus complicaciones, y la introducción de procedimientos mínimamente invasivos.

Conclusiones clave:

La categoría tipo tiene tres segmentos principales, recorte quirúrgico, enrollado endovascular y desviadores de flujo. El segmento de espirales endovasculares domina el mercado y tiene una cuota de mercado del 85,3 % de la cuota mundial.

Las técnicas mínimamente invasivas pasan por el catéter para localizar el aneurisma en el cerebro. La creciente hipertensión entre la población geriátrica lleva a las personas a una mayor probabilidad de aneurismas cerebrales y otras enfermedades.

La categoría de usuarios finales está dominada por el segmento hospitalario, que posee el 89,5% del mercado global. El segmento crece a una CAGR prometedora del 8,9% durante el período de pronóstico, atribuido a la aplicación de herramientas tecnológicamente avanzadas en quirófanos y unidades de cuidados intensivos junto con un mayor número de unidades de atención médica.

América del Norte posee el 27 % de la participación mundial en el mercado mundial de aneurismas intracraneales en 2022. El creciente mercado de aneurismas intracraneales en la región de América del Norte se atribuye al aumento de las instalaciones de atención médica, las inversiones gubernamentales y el aumento de casos de aneurismas cerebrales.

Se prevé que la región de Asia Pacífico prospere con la CAGR más alta del 12,7 % hasta 2032. Presencia de economías emergentes como India y China que están invirtiendo un gran capital en la construcción de su infraestructura de atención médica, avanzando y habilitándola tecnológicamente.

“El análisis de mercado del aneurisma intracraneal establece que el uso de nuevas plataformas como la inteligencia artificial, los grandes datos y el Internet de las cosas (IOT) se están integrando con las soluciones de tratamiento. Países como los EE. UU., el Reino Unido y Alemania han sido testigos de una alta prevalencia de aneurismas intracraneales en los últimos años. Neuro Intervention India afirma que aproximadamente 6,0 millones de personas en los EE. UU. desarrollan un aneurisma intracraneal intacto. El tratamiento de los aneurismas cerebrales incluye la terapia médica, el clipaje quirúrgico o la terapia endovascular, o el enrollado sin o con dispositivos complementarios, lo que alimenta la demanda de soluciones para el tratamiento de los aneurismas intracraneales”, dice un analista de Future Market Insights .

Panorama competitivo

El mercado de aneurismas intracraneales tiene varios competidores clave que se enfocan en expandir los centros de atención médica con tecnología avanzada. Los competidores clave entienden y se enfocan en nuevas técnicas que son específicas para el aneurisma y se enfocan en la curación de la pared y la prevención de la sangre. Esto hace que el panorama competitivo sea más dinámico y versátil, debido a la expansión del mercado de aneurismas intracraneales.

Los competidores clave que prosperan en el crecimiento de las soluciones de tratamiento de aneurismas intracraneales son Medtronic, Microport Scientific Corporation, B. Braun, Stryker, Johnson and Johnson Services Inc., Microvention Inc. y Codman Neuro (Integra Lifesciences).

Desarrollos recientes

MicroPort Scientific Corporation ha presentado nuevas terapias para la intervención neurovascular que resuelven posibles problemas relacionados con los aneurismas cerebrales, ofreciendo herramientas específicas a los cirujanos. Esto impulsa las ventas de soluciones para el tratamiento de aneurismas intracraneales.

Stryker ha agregado el sistema de stent neuroform atlas que se utiliza además junto con bobinas de metal que ayudan a empaquetar aneurismas (paredes de la semana y cicatriz de los vasos sanguíneos) en el cerebro. Se anticipa que esto ayudará a múltiples cirujanos en todo el mundo.

Mercado de aneurisma intracraneal por segmentación

Por tipo de perspectiva:

Recorte Quirúrgico

Arrollamiento endovascular

Desviadores de flujo

Por aplicación Outlook:

hospitales

Clínicas

Otros

