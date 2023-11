Se prevé que el mercado de adsorbentes alcance los 6.590 millones de dólares en 2029

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado Adsorbente 2029. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los datos de ingresos, demanda y oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

El mercado mundial de adsorbentes se valoró en 4,13 mil millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 6,59 mil millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 6,00% durante el período previsto de 2022-2029.

Principales empresas en el mercado global de adsorbentes:

Arkema (Francia), BASF SE (Alemania), Honeywell International Inc., (EE. UU.), WR Grace and Company (EE. UU.), Calgon Carbon Corporation (EE. UU.), Axens (Francia), Halliburton ( EE. UU.), Exterran Corporation (EE. UU.), Chevron Phillips Chemical Company LLC (EE. UU.), Clariant (Suiza), Dow (EE. UU.), Mitsubishi Chemical Corporation (Japón) Cabot Corporation (EE. UU.), Graver Technologies (EE. UU.), WestRock Company (EE. UU.) ), Ashland Inc (EE.UU.), Mapei SpA (Italia), entre otros.

Este informe segmenta el mercado global de Adsorbentes:

Tipo

Tamices moleculares

Carbón activado

Geles de sílice

Alúmina Activada

Arcilla

Otros

Solicitud

Refinación del petróleo

Refinación de gas

Químicos/Petroquímicos

Tratamiento de aguas

Separación de aire y secado

embalaje

Otros

Perspectivas regionales:

América del Norte domina el mercado de adsorbentes debido a la gran participación de mercado de EE. UU. en la disponibilidad de petroquímicos junto con el aumento de las actividades de exploración de petróleo crudo y gas natural dentro de la región.

Por otro lado, se estima que Asia-Pacífico mostrará un crecimiento lucrativo durante el período previsto de 2022 a 2029 debido al aumento de la población junto con el crecimiento de la industria de envases, alimentos y productos farmacéuticos en la región.

Un informe confiable de estudio de mercado de Adsorbentes se elabora meticulosamente a través de un análisis de mercado en profundidad realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores competentes e investigadores bien informados. Además, emplea una variedad de cuadros, gráficos y tablas para presentar de manera efectiva una gran cantidad de datos e información. Además, los factores de influencia clave, incluidos los impulsores del mercado, las restricciones y el análisis competitivo, se examinan mediante el análisis FODA bien establecido, lo que lo convierte en un informe de investigación de mercado completo. Las empresas pueden lograr un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe ganador del mercado de Adsorbentes.

Características importantes que se encuentran en la oferta y aspectos destacados clave de los informes:

-Descripción detallada del mercado de adsorbentes

-Cambiar la dinámica del mercado de adsorbentes de la industria

-Segmentación profunda del mercado por tipo, aplicación, etc.

-Tamaño del mercado de adsorbentes histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

– Panorama competitivo del mercado Adsorbente

-Estrategias de actores clave y ofertas de productos

-Segmentos/regiones potenciales y de nicho que muestran un crecimiento prometedor.

