El equipamiento del laboratorio dental incluye toda la gama de sistemas utilizados para la fabricación de prótesis dentales fijas o removibles. La tarea del técnico de laboratorio dental es fabricar coronas, puentes, prótesis dentales y aparatos de ortodoncia en base a la prescripción de un dentista. Muchas de estas tareas requieren una alta precisión y la habilidad del técnico pesa mucho en el éxito final del tratamiento. Los técnicos de laboratorio están capacitados en el trabajo o en programas de educación formal.

El avance tecnológico en la industria dental es el uso del diseño asistido por computadora y el proceso de fabricación asistida por computadora (CAD/CAM); proceso, mediante el desarrollo de dispositivos de escaneo 3D de alta definición, software de diseño más preciso, rápido y simple, y fabricación sustractiva o aditiva precisa de materiales innovadores.

La función principal de un laboratorio dental es proporcionar odontología restauradora y copiar perfectamente todos los parámetros funcionales y estéticos que ha definido el dentista en una solución restauradora. A lo largo de todo el proceso de restauración, desde la consulta inicial del paciente, el diagnóstico y la planificación del tratamiento hasta la colocación final de la restauración, las rutas de comunicación entre el dentista y el técnico de laboratorio ahora pueden proporcionar una transferencia completa de información. Los componentes funcionales, los parámetros oclusales, la fonética y los requisitos estéticos son solo algunos de los tipos esenciales de información que los técnicos necesitan para completar la fabricación de restauraciones satisfactorias, funcionales y estéticas. Hoy, como en el pasado, las herramientas de comunicación entre el odontólogo y el técnico incluyen la fotografía, la documentación escrita,

El laboratorio dental de Europa es de apoyo y tiene como objetivo reducir la gravedad de los síntomas. Data Bridge Market Research analiza que el mercado de laboratorios dentales crecerá a una CAGR del 11,8 %, durante el período de pronóstico de 2022 a 2029.

Dinámica del mercado europeo de laboratorios dentales

Conductores

Creciente turismo médico para procedimientos dentales

Se prevé que el creciente turismo médico para procedimientos dentales en todo el mundo, especialmente en los países europeos, mejore el crecimiento del mercado. España, Hungría y Turquía en la región europea están proporcionando una gran inversión en la industria dental. Se ha informado que a medida que aumenta el costo de la atención dental en las regiones desarrolladas del mundo, la mayoría de las personas buscan una alternativa como el turismo dental para obtener un tratamiento adecuado y efectivo a bajo costo.

Aumento de la conciencia sobre la enfermedad periodontal

Se ha informado que la enfermedad periodontal afecta a la mayoría de la población en el mundo, especialmente a las personas de edad avanzada. Se ha convertido en una gran preocupación obtener el tratamiento adecuado y la conciencia adecuada sobre esta enfermedad. Se han lanzado varias campañas de concientización y portales de concientización para concienciar a las personas sobre este creciente problema.

Oportunidades

Aumento de la odontología estética en los laboratorios dentales

La odontología estética ha revolucionado la industria de la odontología al proporcionar un enfoque de mejora estética mínimamente invasivo junto con el tratamiento. El tratamiento dental con aparatos ortopédicos es uno de esos tratamientos estéticos que ayuda a obtener la forma de los dientes deseados para los pacientes que no están satisfechos con la forma de sus dientes o aquellos que tienen problemas graves debido a la desalineación de los dientes. Varios factores impulsan el crecimiento del mercado, como las personas influyentes en los medios para alentar a la sociedad a lucir bella y sonreír con confianza. Tanto hombres como mujeres quieren cada vez menos que se noten sus procedimientos de ortodoncia.

Las empresas que están involucradas en el mercado de los laboratorios dentales han estado presentando varios productos nuevos basados ​​en nuevas tecnologías, los lanzamientos más notables entre estos en el campo de los laboratorios dentales se encuentran en el campo de la imagenología dental y la odontología digital .

Alcance del mercado de laboratorio dental de Europa

El mercado de los laboratorios dentales está segmentado sobre la base de un segmento: los productos. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

productos

Dispositivos generales y de diagnóstico

Dispositivos basados ​​en tratamiento

Otros

Laboratorio dental Mercado Regional Análisis/Insights

Se analiza el mercado de laboratorio dental de Europa y se proporciona información y tendencias del tamaño del mercado por regiones, productos como se menciona anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado de laboratorio dental son Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Turquía, Rusia y el resto de Europa.

Se espera que Alemania domine el mercado debido al aumento del turismo médico y al aumento de los laboratorios dentales en la región de Europa.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto en el mercado individual y cambios en las regulaciones en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Puntos de datos tales como ventas nuevas, ventas de reemplazo, datos demográficos del país, epidemiología de enfermedades y aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se considera la presencia y disponibilidad de las marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los canales de ventas al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de laboratorio dental

El panorama competitivo del mercado de laboratorio dental de Europa proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia en Europa, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, el ancho y la amplitud del producto, dominio de la aplicación. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de laboratorios dentales.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de laboratorios dentales son Ultradent Products Inc., A-dec Inc., BioHorizons IPH, Inc, Dentatus, Carestream Health., Roland DGA Corporation, 3Shape A/S, Formlabs, PLANMECA OY, Septodont, VOCO GmbH, 3M, Henry Schein, Inc., GC Corporation, BIOLASE, Inc., Dentsply Sirona., Envista (una subsidiaria de Danaher Corporation), Kulzer GmbH. (una subsidiaria de Mitsui Chemicals, Inc), BEGO GmbH & Co. KG., OSSTEM UK, CAMLOG Biotechnologies GmbH, Zimvie Inc. (una subsidiaria de Zimmer Biomet), Institut Straumann AG, Bicon, LLC y BEGO GmbH & Co. KG, entre otros.

Metodología de investigación:

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de diversas fuentes y estrategias. Incluye examinar y planificar todos los datos adquiridos del pasado por adelantado. Asimismo, envuelve el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos coherentes y estadísticos de mercado. Además, el análisis de cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para saber más, solicite una llamada de analista o despliegue su consulta.

La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (experto en la industria). Los modelos de datos incluyen la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de patentes, el análisis de precios, el análisis de participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis global versus regional y el de participación del proveedor. Para saber más sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.

