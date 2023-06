El mercado global de transporte de carga se valoró en US$ 192,5 mil millones en 2021 y se prevé que crezca hasta US$ 285,2 mil millones para 2031, a una tasa compuesta anual de 4,0% durante el período de pronóstico.

El transporte de carga consiste en organizar, coordinar y enviar mercancías de un lugar a otro a través de fronteras internacionales a través de uno o varios transportistas. El envío de las mercancías se produce por vía terrestre, aérea o marítima. La empresa encargada de organizar el envío se conoce como transitario.

Los transitarios gestionan los beneficios y los riesgos del envío a nivel nacional e internacional mediante la realización de las tareas requeridas, incluido el seguimiento de contenedores, las negociaciones de tarifas de flete, la consolidación de fletes y la documentación aduanera. Además, el transporte de carga comprende numerosas etapas, como el despacho de aduana de exportación, el transporte de exportación, el despacho de aduana de importación, el manejo de origen, el manejo de destino y el transporte de importación.

Impulsores y tendencias del mercado

Un aumento en los volúmenes de comercio internacional es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de transporte de carga. Un número cada vez mayor de acuerdos comerciales, especialmente entre economías emergentes, es un factor clave que impulsa el crecimiento del comercio internacional. Además, un mercado de comercio electrónico en auge ha ayudado a aumentar las actividades comerciales, lo que ha resultado en un mayor crecimiento del mercado de transporte de carga.

Además, los servicios integrados ofrecidos por los transitarios son otro factor clave responsable del crecimiento del mercado de transitarios. Además de transportar carga, los agentes de carga también brindan otros servicios integrados, como embalaje, seguro y documentación. Por lo tanto, la disponibilidad de una amplia gama de servicios también ha resultado en impulsar el crecimiento del mercado de transporte de carga.

Segmentación del mercado global de transporte de carga

por servicio

Transporte y Almacenamiento

Embalaje y Documentación

Servicios de valor añadido

Por Modo de Transporte

Transporte terrestre de carga

Envío de carga marítima

Envío de carga aérea

Por tipo de cliente

B2B

B2C

Por industria de uso final

Comercio minorista y comercio electrónico

Fabricación

Cuidado de la salud

Automotor

Otros

Los principales actores en el mercado mundial de transporte de carga

Los jugadores clave estudiados en el mercado mundial de transporte de carga son CEVA Logistics (Países Bajos), Deutsche Post DHL Group (Alemania), Dimerco Express Corporation (Taiwán), DSV A/S (Dinamarca), FedEx Corporation (EE. UU.), Kuehne + Nagel Management AG (Suiza), MGF (Canadá), Nippon Express Co., Ltd. (Japón), Schenker AG (Alemania) y United Parcel Service of America, Inc. (EE. UU.).

Demanda del mercado de transporte de carga