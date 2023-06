Se estima que el mercado mundial de ropa de triatlón seguirá a una CAGR del 9 % entre 2023 y 2033. Se prevé que el mercado mundial alcance una valoración de 2081,90 millones de dólares estadounidenses para 2023 y supere una estimación de alrededor de 4928,61 millones de dólares estadounidenses para 2033. Según el análisis histórico, el mercado mundial de ropa de triatlón tiene ingresos de US $ 1,910 millones en 2022.

La industria se está viendo rápidamente favorecida por el establecimiento de numerosas organizaciones para promover la igualdad de género en los deportes. Además, las mujeres y las niñas en diversos deportes, incluido el triatlón, buscan igualdad de responsabilidades, derechos y oportunidades. Se están tomando medidas para cerrar la brecha de género en el triatlón al empoderar y apoyar a las mujeres que abarcan todos los sectores de la fuerza laboral del triatlón. Estos incluyen mujeres en entrenamiento, administración de clubes, atletas y árbitros.

Dado que el triatlón está ganando gradualmente reconocimiento mundial, se espera que el mercado de ropa de triatlón genere ingresos significativos en los próximos años. Esto también se ve respaldado por el aumento de personas que practican deportes. Además, aumento de eventos organizados por las autoridades rectoras del triatlón de diversas regiones. Rápida comercialización y evolución de las tendencias de estilo de vida, especialmente en las economías emergentes

Tendencias convincentes del mercado

Se espera que los aumentos significativos en la población, particularmente en triatlones y otros deportes, como correr, andar en bicicleta y nadar, sean un buen augurio para el mercado en general. Creciente énfasis de los principales fabricantes en las mejoras tecnológicas de la ropa de triatlón.

Se prevé que la expansión de la conciencia asociada con los deportes entre las mujeres y los millennials impulsará el crecimiento del mercado durante el período de proyección. Además, la ropa de triatlón ahora se está diseñando para proteger de manera eficiente de la radiación UV y facilitar que los atletas profesionales brinden un rendimiento superior.

Es probable que el despliegue eficaz de estrategias de marketing junto con el posicionamiento de la marca y la publicidad creativa estimule el interés por el triatlón y la indumentaria asociada durante todo el período de evaluación.

Controladores de crecimiento

Se prevé que el segmento de pantalones cortos de triatlón aumente un 8 % en los próximos años. El creciente interés de la gente por actividades deportivas como el ciclismo, la natación, etc. está impulsando las ventas de pantalones cortos de triatlón.

La creciente demanda de pantalones cortos de triatlón cómodos pero elegantes ha aumentado la inclinación de los consumidores hacia la ropa de triatlón. Para satisfacer la creciente demanda de los consumidores, los fabricantes de ropa de triatlón están lanzando nuevos productos en una gama de diseños para cada forma de cuerpo y grupo de edad con la opción de personalización.

Se han tomado varias iniciativas gubernamentales para construir infraestructura deportiva en diferentes países que probablemente faciliten el crecimiento de la industria. En junio de 2019, la Administración General de Deportes del Estado de China, MIIT y nueve departamentos procedieron juntos con un plan de acción para desarrollar la infraestructura deportiva a nivel nacional. Planes como estos son cruciales para difundir la conciencia de los consumidores sobre las actividades deportivas nacionales.

Restricciones

Se anticipa que el crecimiento del mercado se verá restringido por la fuerte presión de precios entre los fabricantes. Además, se prevé que los altos precios asociados con la producción de prendas de triatlón de primera calidad obstaculicen el crecimiento del mercado.

La disponibilidad generalizada de alternativas en el mercado junto con una cadena de suministro débil y la ausencia de un canal de distribución vigoroso podrían dificultar el alcance del mercado.

Panorama competitivo

Es probable que el panorama competitivo de la industria de la ropa de triatlón se vea marcado por varios jugadores clave. Las principales empresas del mercado están empleando tácticas de expansión como asociaciones, fusiones y adquisiciones, y lanzando productos novedosos para obtener una ventaja competitiva sobre otros jugadores.

Desarrollos clave

En abril de 2022, Zone3 Ltd. presentó un traje de neopreno de braza. El lanzamiento de este producto fue en respuesta a la creciente base de población que busca algo con lo que puedan nadar braza y estilo crol. Se prevé que el producto se convierta en ropa deportiva necesaria para los nadadores de aguas abiertas. Zone3 Ltd., Zoot Sports, De Soto Clothing Company, Inc, Louis Garneau Sports, Fanatics Inc., 2XU, Pearl Izumi, Orca, Kiwami Triathlon, TYR SPORT. Cª.

Mercado de ropa de triatlón por categoría

Por tipo, la industria de ropa de triatlón se segmenta como:

Camisetas de triatlón

Pantalones cortos de triatlón

Tritrajes

Por aplicación, la industria de la ropa de triatlón se clasifica como:

Hombres

Mujer

Por canal de distribución, la industria de la ropa de triatlón se divide en:

En línea

Desconectado

Por Región, la Industria de Ropa de Triatlón está segmentada como:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Asia del Sur

Oceanía

Oriente Medio y África

Información valiosa sobre el mercado de ropa de triatlón

Es probable que la región de América del Norte domine el mercado mundial de ropa de triatlón durante el período de pronóstico. Se estima que la industria del vestido de los Estados Unidos representará una parte importante del mercado durante el período de evaluación.

El crecimiento de la región se atribuye a la alta densidad de competencias de nivel nacional e internacional en el país. Competiciones como el Campeonato de Triatlón Sprint se llevan a cabo en el país anualmente. Además de esto, también se observan ocho carreras Ironman que involucran un promedio de 16.000 Ironman y mujeres.

Se prevé que la industria de la ropa de triatlón en el Reino Unido experimente una tasa de crecimiento saludable en los próximos años. Según el ‘Informe del mercado europeo de salud y fitness 2020’, publicado por Europe Active, el número de personas que acuden a clubes de fitness y salud superó los 65 millones en el año 2019.

