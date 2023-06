Se espera que el mercado de empaques de cadena de frío en los Estados Unidos y Canadá alcance un valor de US$ 6900 millones para 2023. Se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 12,2 % de 2023 a 2033, alcanzando un valor de 21.800 millones de dólares estadounidenses para finales de 2033.

Para 2023, se estima que los 5 principales productores de empaques de cadena de frío en los Estados Unidos y Canadá representarán aproximadamente del 10 % al 15 % de todo el mercado. Los envases de cadena de frío se están volviendo cada vez más populares en industrias como la carne, las aves, los mariscos, la panadería y la confitería.

La creciente demanda de envío mejorado de productos farmacéuticos sensibles a la temperatura ha llevado a una investigación avanzada en soluciones de aislamiento de empaques de cadena de frío. Una de estas soluciones es el envasado al vacío (VIP).

El empaque aislado al vacío ofrece varias ventajas sobre los envíos aislados hechos de poliuretano y poliestireno expandido. Los cargadores basados ​​en VIP son más livianos y de menor tamaño, lo que reduce la necesidad de refrigerantes y reduce los costos de distribución. CSafe, un productor líder de VIP, ofrece su exclusivo VIP ‘ThermoCor’ combinado con un amortiguador protector a un costo menor en comparación con los transportistas de poliuretano convencionales. Se espera que la creciente preferencia por el transporte marítimo, que a menudo resulta en tiempos de transporte más largos, impulse aún más la adopción de transportistas VIP.

El producto de Sonoco Thermosafe, Greenbox, está diseñado para la industria farmacéutica y utiliza VIP para el aislamiento. Incorpora un material de cambio de fase renovable patentado derivado de plantas. Las neveras portátiles de élite de Sofrigam combinan poliuretano y VIP y proporcionan una estabilidad de temperatura de hasta 240 horas.

Conclusiones clave:

Es probable que el segmento de polímeros por tipo de material tenga alrededor de US$ 15,2 mil millones del valor de mercado en 2033.

Se estima que el segmento de papel será testigo de una ganancia de 2,1x veces por valor y una CAGR del 14,2% durante el período de pronóstico.

Se prevé que el segmento de paquetes de gel por tipo de producto sea testigo de una CAGR del 12,6 % entre 2023 y 2033.

Se estima que el segmento de productos de almacenamiento en frío de cambio de fase será testigo de una ganancia de 3,8 veces su valor para fines de 2033.

Se prevé que el segmento de envases reutilizables por formato de envase sea testigo de una CAGR del 12,7 % en el período de evaluación.

“Las empresas ofrecen opciones de envases reutilizables y desechables en los mercados de envases de cadena de frío de ambos países. Los fabricantes del sector también harían inversiones clave en investigación y desarrollo para hacer sistemas más asequibles y eficientes en temperatura. ” – Comenta un analista líder de FMI.

Tecnología avanzada para mejorar la seguridad y el control de la temperatura para impulsar las ventas :

Un área destacada en la que el embalaje pasivo se queda atrás del embalaje activo es su débil capacidad para proporcionar seguridad durante el transporte. Numerosas empresas están ofreciendo cargadores equipados con sensores de temperatura, que detectan inmediatamente si el contenedor se ha abierto durante el transporte.

Algunos cargadores ahora vienen equipados con etiquetas termocrómicas que cambian de color para proporcionar una verificación visual de que los cargadores están listos para empacar. El cargador reutilizable de Pelican y la caja de enfriamiento Elite de Sofrigam, por ejemplo, vienen equipados con estos sensores.

Los registradores de datos con sensores de temperatura y puntos de conexión USB se están volviendo muy comunes y económicos de integrar. Estos registradores similares a etiquetas se adhieren sin esfuerzo al empaque, siguen continuamente las condiciones de temperatura y brindan un estudio integral de los datos de tiempo y temperatura.

Los registradores de datos alimentados por batería pueden incluir tecnologías desarrolladas como WiFi, RFID y GPS. Puede proporcionar detalles en tiempo real sobre las fluctuaciones de temperatura. Algunas de las ofertas de productos incluyen BIOmed Xpress PDF, PakSense y control de temperatura LabelCCL100, registrador de cadena de frío, Tempt RIP y Vaisala.

La creciente preferencia por el PCM sobre el hielo seco y otros refrigerantes podría impulsar el mercado

El hielo seco se ha utilizado de forma destacada como refrigerante para el envasado pasivo de alimentos y productos farmacéuticos sensibles a la temperatura desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, el hielo seco es peligroso si no se manipula con cuidado y libera vapores de dióxido de carbono de alta concentración.

Puede, a su vez, aumentar las emisiones globales de carbono. Con el advenimiento de los materiales inorgánicos de cambio de fase (PCM) económicos, varios proveedores de soluciones de envasado con control de temperatura han comenzado a ofrecer soluciones de envasado equipadas con PCM.

Los PCM no son peligrosos, no son tóxicos, no son inflamables, requieren menos energía para congelarse y son reutilizables con la estabilidad de 1000 del ciclo. La compatibilidad de materiales, el costo y la disponibilidad de los PCM plantean una restricción importante para su adopción.

El notable ahorro de costos al implementarlos en empaques térmicos claramente supera los aspectos negativos. Empresas destacadas como Sonoco, Tempack, Cold Chain Technology, Sofrigam e Intelsius ofrecen soluciones de envasado basadas en PCM. Se espera que el rápido avance y la investigación y el desarrollo impulsen la innovación de productos. Además, está configurado para bajar los precios e impulsar el cambio hacia PCM sobre hielo seco y paquetes de gel.

Panorama competitivo:

Las empresas líderes en el negocio de empaques de cadena de frío en los Estados Unidos y Canadá están logrando ganancias significativas mediante la creación de productos innovadores. También se beneficiarían de las recientes iniciativas y fusiones realizadas por conocidos jugadores con sede en Canadá y Estados Unidos para obtener una ventaja competitiva.

Las principales empresas perfiladas en el mercado de embalaje de cadena de frío de Estados Unidos y Canadá son Sonoco Products Company, Sofrigam SAS, Cryopak Industries Inc., CSafe Global, LLC, DGP Intelsius LLC, TemperPack Technologies, Inc., Engineered Packaging, Inc. dba Chill-Pak , American Thermal Instruments, Mettcover Global, Nordic Cold Chain Solutions, RipplePak Ltd., Insulated Products Corporation, Klinge Corporation, Sealed Air Corporation, Cold Chain Technologies, Orora Packaging Solutions, Envirotainer AB, Emball’iso Inc, SÆPLAST AMERICAS INC., Atlas Productos moldeados (Atlas Roofing Corporation), Cascades Inc., Pelican Products, Inc.

Por ejemplo,

En mayo de 2021 , CSafe desarrolló un cargador aislado VIP para las instalaciones de BioNTech. Proporciona más de 10 días de protección contra la temperatura para envíos de vacunas con un mínimo de hielo seco.

Future Market Insights (FMI), en su nuevo informe, ofrece un análisis imparcial del mercado de empaques de cadena de frío de Estados Unidos y Canadá, analizando la demanda histórica de 2017 a 2022 y las estadísticas de pronóstico para 2023 a 2033. El estudio revela proyecciones de crecimiento en los Estados Unidos. Mercado de empaques de cadena de frío de Estados Unidos y Canadá basado en el tipo de producto (cargadores de paletas, contenedores aislados, ladrillos de espuma, paquetes de gel, empaques protectores, productos de almacenamiento en frío de cambio de fase), tipo de material (polímero, metal, papel), formatos de empaque (empaques reutilizables, envases desechables), uso final (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y cuidado personal) y país.

Categorización del mercado:

Por tipo de producto:

Cargadores de palets

Contenedores Aislados

Ladrillos de espuma

Paquetes de gel

Embalaje protector

Productos de almacenamiento en frío de cambio de fase

Por tipo de material:

Polímero Polietileno polipropileno MASCOTA EPS Poliuretano Otros (PVC, Nylon, Teflón)

Metal

Papel

Por Formatos de Empaque:

Embalaje reutilizable

Embalaje Desechable

Por uso final:

Alimento

Bebidas

Farmacéutico

Cosméticos y cuidado personal

Químico

Otros (textil, electrónica, institutos de investigación, edificación y construcción)

Por país:

Estados Unidos

Canada

