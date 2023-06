By

El tamaño del mercado mundial de dispositivos cardiovasculares fue de 53 300 millones de USD en 2021 y se prevé que alcance los 91 900 millones de USD en 2031, con un crecimiento del 5,2 % entre 2022 y 2031.

Las enfermedades cardiovasculares (CVD, por sus siglas en inglés) son un grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos e incluyen la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardíaca reumática y otras afecciones. Los dispositivos cardiovasculares como stents, catéteres, injertos y otros se utilizan para tratar las enfermedades cardiovasculares de manera eficiente.

Tendencias y conductores del mercado

Los dispositivos cardiovasculares controlan las irregularidades causadas por los sistemas eléctricos del corazón, como latidos cardíacos irregulares y trastornos del ritmo cardíaco. Cuando los medicamentos, los cambios en el estilo de vida u otros tratamientos no funcionan, se puede recomendar un dispositivo implantable.

Ciertos factores que están impulsando el crecimiento del mercado de dispositivos cardiovasculares incluyen un aumento en el uso de servicios ambulatorios y domiciliarios para la monitorización cardíaca, la creciente prevalencia de trastornos cardiovasculares, políticas de reembolso favorables y avances tecnológicos.

Además, el crecimiento del mercado mundial de dispositivos cardiovasculares también se atribuye a la creciente demanda de sistemas cardiovasculares eficientes y de alto rendimiento a nivel mundial. Se espera que el aumento de la conciencia sobre los beneficios del mercado de dispositivos cardiovasculares tenga un impacto positivo en el crecimiento de los ingresos del mercado durante el período de pronóstico.

Además, los desarrollos en dispositivos cardiovasculares contribuyen positivamente al crecimiento del mercado mundial de dispositivos cardiovasculares. Además, se espera que la creciente demanda de dispositivos cardiovasculares de las economías emergentes para tratar de manera efectiva a los pacientes que padecen dispositivos cardiovasculares satisfaga el crecimiento de la industria de dispositivos cardiovasculares.

Segmentos de mercado

por tipo

Dispositivos de diagnóstico y monitoreo

Dispositivos terapéuticos y quirúrgicos

por aplicación

Manejo del ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca

Coronario Vascular

Estructural Corazón

Periférico Vascular

Otros

Por usuario final

Hospitales

Centros de Especialidades

Principales jugadores del mercado mundial Dispositivos cardiovasculares

El informe del mercado mundial de dispositivos cardiovasculares incluye jugadores como Abbott Laboratories, B. Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, Biotronik SE & Co. KG, Boston Scientific Corp., Cardinal Health Inc., Cook Medical, Koninklijke Philips NV, Medtronic plc., y Terumo Corporation.

