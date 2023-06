Se espera que el mercado mundial de cuidado avanzado de heridas alcance los 15.500 millones de dólares para 2031, creciendo a una CAGR del 5,5 % entre 2021 y 2031.

Descripción general del mercado

Los productos para el cuidado de heridas se dividen en productos tradicionales para el cuidado de heridas y productos avanzados para el cuidado de heridas. El manejo tradicional del cuidado de heridas es más preferido en todo el mundo, donde los profesionales de la salud usan productos para el cuidado de heridas como cintas médicas, apósitos y vendajes para proteger la herida de factores externos y prevenir hemorragias e infecciones.

Los productos avanzados para el cuidado de heridas promueven un proceso de curación natural, sin restringir la herida y comprenden el uso de apósitos de espuma, alginatos, hidrogeles e hidrocoloides. Estos productos aseguran una curación de heridas beneficiosa, un flujo de oxígeno óptimo, una temperatura constante y protección contra factores externos.

Impulsores del mercado

Envejecimiento de la población en todo el mundo

Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, en 2019 había 703 millones de personas de 65 años o más en la población mundial. Se prevé que esta cifra se duplique a 1500 millones en 2050. A nivel mundial, la proporción de la población de 65 años o más aumentó del 6 % en 1990 al 9 % en 2019. Se prevé que esa proporción aumente aún más hasta el 16 % en 2050, cuando se espera que una de cada seis personas en todo el mundo tenga 65 años o más.

Un aumento tan intenso de la población creará oportunidades para el cuidado avanzado de heridas, ya que las heridas sanan lentamente y requieren una atención médica alta en personas geriátricas. Así, en personas ancianas se hace difícil el tratamiento de heridas por el alto riesgo de infección, especialmente en casos de heridas profundas.

Segmentos de mercado

por producto

Apósitos

Dispositivos y accesorios

Injertos y matrices

Agentes tópicos

por tipo de herida

Heridas quirúrgicas y traumáticas

Úlceras del pie diabético

Úlceras por presión

Úlceras venosas de la pierna

Quemaduras y otras heridas

Por usuario final

Hospitales

Centros de Servicios Comunitarios de Salud

Jugadores del mercado del mercado global Cuidado avanzado de heridas

Los actores clave en el mercado global de cuidado avanzado de heridas son 3M (Acelity Inc.), Adynxx, Inc., B Braun Melsungen AG, Coloplast A/S, ConvaTec Group plc, Essity AB (BSN Medical GmbH), Integra Lifesciences (Derma sciences ), Investor AB (Mölnlycke Health Care AB), Johnson & Johnson, Medline Industries, Inc., Medtronic plc., Organogenesis Holdings Inc. y Smith & Nephew Plc. entre otros.

