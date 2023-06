El mercado global de sistemas de impresión dental se valoró en USD 1300 millones en 2021 y se prevé que crezca hasta USD 2800 millones en 2031, a una CAGR del 7,9 % durante el período de pronóstico.

Los sistemas de impresión dental se implementan para capturar los escaneos intraorales de los dientes y el tejido gingival de un paciente para generar un modelo digital 3D que se puede usar para la odontología CAD/CAM. El objetivo principal de las impresiones dentales es crear un molde exacto de los dientes para restauración, aparatos de ortodoncia, etc. Según la Asociación Dental Estadounidense (ADA), el 53 % de los dentistas de todo el mundo utilizan escáneres intraorales para el tratamiento. El precio total de un escáner intraoral oscila entre USD 3000 y USD 5000 al año.

Para mantenerse ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS10269

Actualmente, alrededor del (5-10) % de los dentistas de todo el mundo utilizan el método de generar una impresión dental digital cada año con la ayuda de un escáner intraoral. A partir de 2020, en los Estados Unidos, 201,117 dentistas trabajan en odontología. Además de esto, la ADA estima que actualmente hay 10 658 ortodoncistas en los Estados Unidos, lo que se traduce en aproximadamente 3,27 ortodoncistas en cada 100 000 habitantes.

Tendencias y conductores del mercado

La creciente demanda de odontología cosmética está impulsando el crecimiento del mercado mundial de sistemas de impresión dental. La odontología cosmética es uno de los segmentos de más rápido crecimiento en la industria dental. Varios estudios han anticipado que el mercado de la odontología cosmética seguirá creciendo a un ritmo acelerado. Con el aumento de los ingresos disponibles, la disposición a someterse a costosos procedimientos cosméticos también ha aumentado entre la población de diferentes países, específicamente entre la población que envejece.

Obtenga un alcance personalizado que coincida con sus necesidades Pregunte a un experto: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS10269

Es probable que los crecientes niveles de ingresos en países en desarrollo como India, China y Brasil, que tienen un índice relativamente alto de dientes cariados, faltantes y obturados (CPOD), aumenten la demanda de sistemas de impresión dental en estos países durante el período de proyección.

Esta creciente preferencia por la odontología cosmética, combinada con el aumento de los ingresos disponibles, impulsará significativamente el crecimiento del mercado de sistemas de impresión dental en los próximos años.

Para un análisis competitivo en profundidad, compre este informe: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS10269

Segmentos de mercado

por producto

Escáneres intraorales

Material de impresión

Bandejas de impresión

Material de registro de mordida

Accesorios de impresión dental

por aplicación

Odontología restauradora y de prostodoncia

Ortodoncia

Otros

Por usuario final

Clínicas y hospitales dentales

Laboratorios Dentales

Académicos dentales e institutos de investigación

Laboratorios Forenses

Jugadores principales en el mercado Sistemas de impresión dental

Los jugadores clave en el mercado de sistemas de impresión dental son 3M (EE. UU.), Henry Schein (EE. UU.), Dentsply Sirona (EE. UU.), Mitsui Chemicals (Japón), Envista (EE. UU.), Parkell, Inc. (EE. UU.), Kettenbach GmbH & Co. KG (Alemania), Zest Dental Solutions (EE. UU.), Keystone Industries (EE. UU.), Ultradent Products, Inc. (EE. UU.), Septodont Holding (EE. UU.), GC Corporation (EE. UU.), DETAX (Alemania), Kerr Corporation (EE. UU.) , Ivoclar Vivadent (EE. UU.), Kuraray Co. Ltd. (Japón), BEGO (Alemania), Premier Dental Products Company (EE. UU.) y DMG America (EE. UU.).

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una firma líder de investigación de mercado de múltiples industrias con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1-833-761-1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/