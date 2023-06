El mercado mundial de imágenes de ensayos clínicos se valoró en USD 1200 millones en 2021 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 5,9 % durante el período de pronóstico para alcanzar los USD 2100 millones en 2031.

Imágenes de ensayos clínicos comprende el uso de modalidades de imágenes, servicios de análisis y software para determinar de manera efectiva la eficacia de nuevos medicamentos antes del lanzamiento comercial. Las técnicas de imagen clínica se utilizan cada vez más en los ensayos clínicos de fármacos oncológicos para proporcionar pruebas de la eficacia y seguridad del fármaco.

Los sistemas de imagen comúnmente utilizados en los ensayos clínicos comprenden la tomografía por emisión de positrones (PET), la tomografía de coherencia óptica (OCT), la imagen por resonancia magnética (MRI) y el ultrasonido.

Se estima que el crecimiento en el número de diagnósticos y muertes por cáncer en todo el mundo impulsará el mercado durante el período de proyección. Sin embargo, se prevé que las estrictas regulaciones gubernamentales en el sector restrinjan las oportunidades de crecimiento para la industria de imágenes de ensayos clínicos.

Tendencias y conductores del mercado

El factor clave, como un aumento en el gasto en I+D, es un aumento en el gasto en I+D. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas invierten mucho en investigación para desarrollar moléculas innovadoras. Se estima que el crecimiento del gasto en I+D por parte de las empresas farmacéuticas y de biotecnología y los gobiernos, combinado con el creciente enfoque en los proyectos de ciencias de la vida para desarrollar nuevos productos terapéuticos y de diagnóstico, impulsará el mercado de imágenes de ensayos clínicos. Del mismo modo, países en desarrollo como India, Corea del Sur, Brasil y México ofrecen importantes oportunidades de crecimiento para los jugadores que operan en el mercado de imágenes de ensayos clínicos, principalmente debido a la creciente financiación de I+D en estos países.

Estos mercados en desarrollo también tienen una fuerte tendencia a la comercialización de la investigación en ciencias de la vida. Con desarrollos significativos en la investigación de las ciencias de la vida, se anticipa que estas economías ofrecerán oportunidades de alto crecimiento en el mercado de imágenes de ensayos clínicos. Además, los mercados asiáticos, especialmente China e India, tienen muchas CRO que ofrecen servicios de descubrimiento de fármacos a empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Con el aumento significativo en la financiación de I+D y las CRO que operan en países emergentes, se prevé que la demanda de imágenes de ensayos clínicos aumente en estos países en los próximos años.

Segmentos de mercado

Por productos y servicios

Servicios

Software

Por Modalidad

Tomografía computarizada

Imágenes por resonancia magnética

Ultrasonido

Tomografía por emisión de positrones Ecocardiografía

de rayos X por área terapéutica

Oncología

Enfermedades infecciosas

Neurología

CVS

Endocrinología

Trastorno inmunológico

Por usuario final

Compañías farmacéuticas

Compañías de biotecnología

Fabricante de dispositivos médicos

Organizaciones de investigación por contrato

Institutos de investigación académicos y gubernamentales

Los principales actores en el mercado mundial de imágenes de ensayos clínicos

Los jugadores clave en el mercado global de imágenes de ensayos clínicos son ICON plc. (Irlanda), BioTelemetry Inc. (EE. UU.), Biomedical Systems Corporation (EE. UU.), Medpace Holdings, Inc. (EE. UU.), IXICO plc. (Reino Unido), Resonance Health Ltd. (Australia), Radiant Sage LLC. (EE. UU.), BioClinica Inc. (EE. UU.), Intrinsic Imaging LLC. (EE. UU.), Cardiovascular Imaging Technologies LLC. (EE. UU.), Medical Metrics Inc. (EE. UU.), Prism Clinical Imaging, Inc. (EE. UU.), Boston Imaging Core Lab LLC. (EE.UU.), anagrama 4 ensayos clínicos (España), Lyscaut Medical Imaging Company (Bélgica), Calyx Group (Reino Unido), Bioseptive Inc. (Canadá), ProScan Imaging LLC. (EE. UU.), Micron Inc. (Japón), Imaging Endpoints LI, LLC (EE. UU.), Perspectum Ltd. (Reino Unido), Pharmtrace Klinische Entwicklung GmbH (Alemania), WorldCare Clinical, LLC (EE. UU.).

