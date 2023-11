Se espera que el mercado terapéutico de trasplante de pulmón alcance los 218,10 millones de dólares en 2029

Mercado terapéutico de trasplantes de pulmón, se agrega un nuevo informe de investigación en la base de datos de informes de investigación de mercado de Data Bridge. Este informe de investigación abarca 350 páginas, 220 números de tablas y 60 números de figuras que resumen las empresas líderes, con tablas y figuras. El informe de investigación de mercado de Terapias de trasplante de pulmón está diseñado con una excelente combinación de conocimiento de la industria, soluciones inteligentes, soluciones prácticas y las últimas tecnologías para brindar una mejor experiencia de usuario.

El informe de investigación de mercado líder sobre terapias de trasplante de pulmón es prometedor y es el esperado. Pensando desde la perspectiva del cliente, un equipo de investigadores, analistas y expertos de la industria trabajan con cautela para crear este informe de investigación de mercado a gran escala. Los estudios de investigación, la información de mercado y el análisis de este informe de mercado dan una idea inteligible del mercado con la que tomar decisiones comerciales se vuelve fácil y rápido.

Se espera que el mercado mundial de terapias de trasplante de pulmón experimente un crecimiento durante el período previsto de 2022 a 2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 4,8% durante el período previsto de 2022 a 2029 y se espera que alcance los 218,10 dólares. millones para 2029. Se espera que los lanzamientos de nuevos productos por parte de los principales actores del mercado impulsen la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Un trasplante de pulmón es un procedimiento quirúrgico para extirpar un pulmón enfermo y reemplazarlo con un pulmón sano de otra persona. La cirugía de trasplante de pulmón se puede realizar en personas de casi cualquier edad, desde recién nacidos hasta adultos hasta los 65 años y, a veces, incluso más tarde. Un trasplante de pulmón es para personas que han probado otros medicamentos o tratamientos pero cuya condición subyacente no ha mejorado lo suficiente o ha empeorado con el tiempo. Dependiendo de la salud del paciente, un trasplante de pulmón puede implicar el reemplazo de uno o ambos pulmones. En determinadas situaciones, los pulmones se pueden trasplantar con un corazón de donante. Un trasplante de pulmón puede mejorar significativamente la salud y la calidad de vida de los pacientes.

Algunos de los principales actores que operan en este mercado son Astellas Pharma, Inc., TransMedics, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., F.Hoffmann-La Roche Ltd., Hikma Pharmaceuticals PLC, Apotex Inc., XVIVO, Novartis AG, BioLife Solutions, Viatris Inc. y Pfizer Inc., entre otros.

Mercado global de terapias de trasplante de pulmón: análisis a nivel de país

Se analiza el mercado de terapias de trasplante de pulmón y se proporciona información sobre el tamaño del mercado en función del producto, tipo, indicación, técnica, datos demográficos del paciente y usuarios finales.

Los países cubiertos en el informe del mercado mundial de terapia de trasplante de pulmón son Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Países Bajos, Rusia, Suiza, Bélgica, Turquía, el resto de Europa, Japón, China. , Australia e India. , Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, Vietnam, Resto de Asia Pacífico, Brasil, Argentina, Perú, Resto de América del Sur, Arabia Saudita, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto y resto del Medio Oriente. Oriente y África.

En Estados Unidos, se espera que un aumento en el número de aprobaciones de medicamentos por parte de los actores del mercado para tratamientos nuevos y eficaces impulse el crecimiento del mercado. Se espera que Alemania domine el mercado debido al aumento de los procedimientos de trasplante de órganos. Se espera que China domine el país debido a su mayor población del mundo, incluida la mayor población geriátrica.

La sección de países del informe también proporciona factores que impactan el mercado individual y cambios en las regulaciones del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como las ventas nuevas, las ventas de reemplazo, la demografía del país, las leyes regulatorias y los aranceles de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además, al proporcionar análisis de pronóstico de datos nacionales, se considera la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la competencia significativa o escasa de marcas locales y nacionales, así como el impacto de los canales de ventas.

Iniciativas estratégicas de los actores del mercado en colaboración con agencias gubernamentales para obtener mejores datos y una mayor conciencia sobre la importancia del trasplante de órganos y su seguridad, que se espera que acelere el crecimiento del mercado durante el período previsto.

El Mercado Global de Terapias de Trasplante de Pulmón también le proporciona un análisis de mercado detallado del crecimiento de cada país en la industria de trasplante de pulmón con ventas, el impacto de los avances en la tecnología de trasplante de pulmón y cambios en los escenarios regulatorios con su apoyo al mercado de terapias de trasplante de pulmón. Se dispone de datos para el periodo histórico 2011 a 2020.

