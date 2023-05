Se espera que el mercado de distribución de productos químicos de México aumente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una CAGR del 5,0% durante el período de pronóstico de 2022-2029 y se proyecta que alcance los USD 3.145.549,96. Un factor importante que impulsa el mercado es el creciente consumo de productos químicos en numerosas industrias.

La distribución de productos químicos se conoce como el transporte y almacenamiento de productos químicos envasados ​​y a granel. Con frecuencia se distribuyen a través de contenedores, tuberías , barriles y sacos . La industria química produce varios productos químicos, como cosméticos, petróleo y materias primas para sectores industriales, incluidos el petróleo, los alimentos, las pinturas, los textiles, la construcción y la agricultura.

Un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado minorista de productos químicos es el aumento del consumo de productos químicos en numerosas industrias. Además, los avances tecnológicos en la industria química están impulsando el mercado. La creciente conciencia sobre el impacto negativo de los productos químicos en la salud y el medio ambiente está restringiendo el mercado. El creciente interés en productos de alta calidad debido a las cambiantes preferencias de los consumidores está actuando como una oportunidad viable para respaldar el mercado. Las estrictas regulaciones gubernamentales sobre la comercialización y el uso de varios productos químicos especiales son factores desafiantes para el mercado.

Este informe de mercado de distribución química analiza las cuotas de mercado, los nuevos desarrollos y las tuberías de productos, el impacto de los participantes del mercado nacionales y localizados, los bolsillos de ingresos emergentes, los cambios en la regulación del mercado, las aprobaciones de productos, las decisiones estratégicas, los lanzamientos de productos, la expansión geográfica y las innovaciones tecnológicas en el mercado. . . Póngase en contacto con nosotros para obtener un resumen del analista para comprender el análisis y el escenario del mercado. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr sus objetivos deseados.

Crecimiento de la industria de distribución de productos químicos

El mercado de distribución de productos químicos de México también proporciona un análisis de mercado detallado del crecimiento de todo el país en la base instalada de diferentes tipos de productos para el mercado de distribución de productos químicos, el impacto de la tecnología que utiliza la curva de línea de vida, los cambios en el escenario regulatorio de distribución de productos químicos y el impacto en el mercado de distribución de productos químicos. . Los datos están disponibles para el período histórico de 2011 a 2020.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de distribución de productos químicos

El panorama competitivo del mercado de Distribución química de México proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, proyectos de ensayos clínicos, marca Incluye análisis, producto aprobación. , patentes, amplitud y amplitud de productos, dominio de aplicaciones, curvas de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la compañía relacionado con el mercado mexicano de distribución de productos químicos.

Algunos de los jugadores clave cubiertos en el informe son Brenntag SE, DKSH Management Ltd., Univar Solutions Inc., Hydrite Chemical, Wilbur-Ellis Holdings, Inc., IMCD Group, ICC Industries Inc., Azelis, HELM AG, Aceto, Prinova . Group LLC., Barentz, Caldic BV, Safic-Alcan, GTM y otros actores nacionales y regionales. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor individualmente.



Lea la descripción completa del informe junto con la tabla de contenido y las figuras en https://www.databridgemarketresearch.com/reports/mexico-chemical-distribution-market Alcance y tamaño del mercado de distribución de productos químicos en México

El mercado mexicano de distribución de productos químicos está segmentado por tipo de producto químico, canal de distribución, método de distribución, empaque de productos químicos y tamaño del empaque . El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar los bolsillos de nicho para el crecimiento y las estrategias para acceder al mercado y determinar la diferencia entre las aplicaciones principales y los mercados objetivo.

El mercado de distribución de productos químicos se divide en productos químicos de uso general y productos químicos especiales según el tipo de producto químico. En 2022, se espera que el segmento de productos químicos básicos domine en México, ya que son versátiles y se utilizan en una variedad de negocios e industrias.

Según el canal de distribución, el mercado de distribución de productos químicos se segmenta en B2B, distribución de terceros, comercio electrónico y otros. En 2022, se espera que B2B domine en México, ya que ofrece a compradores y vendedores conveniencia, mayores ingresos y mayor seguridad.

Según el método de distribución, el mercado de distribución de productos químicos se segmenta en distribución aérea, distribución ferroviaria , distribución por carretera y distribución por transporte. En 2022, se espera que la distribución ferroviaria domine en México, ya que es más barata, adecuada para la distribución de larga distancia y tiene más capacidad de carga.

Según el empaque de productos químicos, el mercado de distribución de productos químicos se divide en tambores, contenedores a granel intermedios (IBC) y flexitanques. Para 2022, se espera que los contenedores intermedios a granel (IBC) dominen en México. Esto se debe a que es más adecuado para la distribución de productos químicos a granel y el IBC tiene una calidad de desperdicio cero.

Según el tamaño del envase, el mercado de distribución de líquidos farmacéuticos se segmenta en 100-250 litros, 250-500 litros y más de 500 litros. En 2022, se espera que 250-500 litros dominen en México, ya que son aptos para el transporte a granel nacional e internacional.

¿Cuáles son las novedades para 2023?

Perspectiva detallada de la industria

Más sobre los jugadores de la compañía

Informes personalizados y soporte de analistas a pedido

Desarrollos recientes del mercado y futuras oportunidades de crecimiento

