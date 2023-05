Data Bridge Market Research realizó un estudio cualitativo titulado “Mercado de tratamiento de la fiebre del dengue” . ” Análisis completo, que incluye más de 100 tablas de datos de mercado, gráficos circulares, gráficos y cifras, distribuidos en la página y fáciles de ingresar. Para compilar este informe de tratamiento del dengue, hemos utilizado la última tecnología junto con nuestro conocimiento experto de la industria y es práctico, efectivo e innovador. Se analizan estrategias para aumentar la penetración en el mercado, como lanzamientos de nuevos productos, expansión geográfica, acuerdos, empresas conjuntas, asociaciones y adquisiciones. Duración aproximada prevista del estudio estudio;

Se espera que el mercado de terapias para la fiebre del dengue sea testigo de un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico hasta 2028. Según el análisis de Data Bridge Market Research, se espera que el mercado crezca a una CAGR del 25,5 % y se proyecta que alcance los USD durante el período de pronóstico de 2028. 3.048.630.000. Las iniciativas estratégicas de los actores del mercado y la aparición de programas de vacunación masiva para el tratamiento del dengue para 2028 serán los principales impulsores del mercado de tratamiento del dengue en comparación con USD 506,52 millones en 2020.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en las áreas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los últimos años. El virus del dengue es transmitido principalmente por mosquitos hembra del género Aedes aegypti y, en menor medida, por Aedes aegypti. Aedes albopictus. Las enfermedades transmitidas por este mosquito vector incluyen el chikungunya, la fiebre amarilla y el virus Zika. La fiebre del dengue es frecuente en los trópicos debido a la urbanización rápida y no planificada y los cambios regionales en precipitación, temperatura, humedad relativa y riesgo.

Terapéutica del dengue El estudio de mercado analiza el estado del mercado, la tasa de crecimiento, las tendencias futuras, los impulsores del mercado, las oportunidades y los desafíos, los riesgos y las barreras de entrada, las ventas del canal, los distribuidores y el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Este informe lo ayuda a concentrarse en los aspectos más importantes del mercado, como las tendencias recientes del mercado. El análisis y las estimaciones derivadas de la gran cantidad de información recopilada en este informe de investigación de mercado son invaluables para la captura de mercado o la marca en los mercados emergentes.

Los objetivos básicos del informe de mercado Tratamiento de la fiebre del dengue

Si bien todas las empresas tienen objetivos en el mercado Terapéutica de la fiebre del dengue, este informe se centra en los objetivos más importantes para obtener una comprensión profunda de la competencia, el futuro del mercado, los nuevos productos potenciales y otra información útil. tasa de ventas hermoso.

que afectan el tamaño del mercado de tratamiento de la fiebre del dengue y la tasa de crecimiento Factores

Cambios significativos en el reciente mercado de tratamiento del dengue.

Un competidor de mercado famoso en todo el mundo.

Alcance futuro del mercado de tratamiento de la fiebre del dengue y perspectiva del producto

Un mercado emergente prometedor.

Los mercados presentan serios desafíos y amenazas.

Datos de ventas y perfiles de los principales fabricantes mundiales de productos terapéuticos contra el dengue

Distribuir:

El mercado terapéutico de la fiebre del dengue está segmentado según la cepa, la transmisión, el tipo, la gravedad, la vía de administración, el modo de compra, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias de entrada al mercado e identificar diferencias entre aplicaciones clave y mercados objetivo.

Según la cepa, el mercado de terapias contra el dengue se segmenta en DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 y otros. En 2021, el segmento DENV-2 dominará el mercado. Debido a su alta prevalencia a nivel mundial, esta cepa es responsable de un número creciente de casos de infección por dengue.

Sobre la base de la transmisión, el mercado del tratamiento de la fiebre del dengue está segmentado en transmisión de mosquito a humano y transmisión de madre a hijo. El segmento de transmisión de mosquito a humano dominará el mercado hasta 2021, ya que los mosquitos son los principales portadores del dengue para varias cepas del virus.

Según el tipo, el mercado del tratamiento de la fiebre del dengue se segmenta en medicamentos, atención de apoyo, vacunas y otros. El segmento de productos farmacéuticos dominará el mercado hasta 2021, ya que varios medicamentos utilizados para tratar la fiebre del dengue se han utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento de la fiebre del dengue.

Según la gravedad, el mercado del tratamiento de la fiebre del dengue se segmenta en sin complicaciones y grave. En 2021, la tasa de conversión de tipo simple a dengue grave es inferior al 5 %, y el segmento de tipo simple domina el mercado, que es la razón más importante por la que el segmento de tipo simple domina el mercado de tratamiento de la fiebre del dengue.

Según la vía de administración, el mercado del tratamiento del dengue se segmenta en oral y parenteral. Los medicamentos orales dominarán el mercado para 2021, ya que la mayoría de los medicamentos que se usan para tratar los síntomas del dengue se toman por vía oral para controlar el dolor y la fiebre.

Según el modo de compra, el mercado del tratamiento del dengue se segmenta en medicamentos recetados y de venta libre (OTC). En 2021, el mercado de medicamentos recetados dominará, ya que los médicos recetarán medicamentos y atención de apoyo después de confirmar la infección por el virus del dengue en los pacientes. Las opciones de tratamiento incluyen antibióticos y otros medicamentos que a menudo no solo están disponibles como medicamentos recetados.

Según el usuario final, el mercado de tratamiento del dengue está segmentado en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria y otros. El segmento de atención médica domiciliaria dominará el mercado para 2021, ya que los síntomas del dengue se pueden controlar en el hogar después del diagnóstico con la ayuda de medicamentos como analgésicos y antifebriles.

Según el canal de distribución, el mercado de tratamiento de la fiebre del dengue está segmentado en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea y otros. En 2021, el segmento de farmacias minoristas dominará el mercado. Esto se debe a que después de un diagnóstico preciso de dengue, la mayoría de las recetas de los pacientes se surten en las farmacias minoristas durante todo el ciclo de tratamiento de la infección.

Participantes clave del mercado:

Las principales empresas que abastecen el mercado de tratamientos para la fiebre del dengue son Mylan NV, Pfizer Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Perrigo Company plc, GlaxoSmithKline plc, Dr. Reddy’s Laboratories Limited, Fresenius Kabi USA, Sun Pharmaceutical Industries Ltd., ABIVAX, Aurobindo Pharma . , Baxter, EMEGEX VACUNAS, Hikma Pharmaceuticals PLC, Sanofi y Takeda Pharmaceuticals Ltd.

Respuestas a preguntas clave

¿Cómo afecta COVID-19 el crecimiento y el tamaño del mercado global Terapia contra la fiebre del dengue?

¿Quiénes son los principales actores clave en el mercado global Tratamiento de la fiebre del dengue y cuáles son sus planes comerciales clave?

¿Cuáles son las preocupaciones clave del análisis de las cinco fuerzas del mercado global Tratamiento de la fiebre del dengue?

¿Cuáles son las diferentes perspectivas y amenazas que enfrentan los distribuidores en el mercado global Terapia contra la fiebre del dengue?

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los proveedores clave?

