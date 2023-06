Se prevé que el mercado de software de seguimiento de llamadas salientes aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,2 % para 2032, pasando de US$ 650 millones en 2022 a US$ 1,6 mil millones. El software de seguimiento de llamadas salientes tenía un valor de mercado de US$ 595,3 millones en 2021 y se esperaba que creciera a una tasa interanual del 9,2 % en 2022.

En un esfuerzo por evaluar la inteligencia del cliente y rastrear el ROI de las empresas en el mercado, en el futuro florecerá un mercado floreciente para monitorear y analizar las llamadas de los clientes, lo que conducirá a un aumento en la cantidad de centros de llamadas y brindará una tracción significativa para el crecimiento.

Atributos Detalles Mercado de software de seguimiento de llamadas salientes CAGR (2022-2032) 9,2% Valor de mercado del software de seguimiento de llamadas salientes (2022) US$ 650 Millones Valor de mercado del software de seguimiento de llamadas salientes (2032) US$ 1.6 mil millones

El software de seguimiento de llamadas salientes es un tipo de software que permite a las empresas realizar un seguimiento y analizar el rendimiento de sus llamadas telefónicas salientes. Esto puede incluir información como el número de llamadas realizadas, la duración de cada llamada, el resultado de cada llamada (por ejemplo, cliente potencial generado, venta realizada) y el nombre de la persona que llama y la información de contacto. El software de seguimiento de llamadas salientes se puede utilizar para optimizar las operaciones del centro de llamadas y mejorar las ventas y el servicio al cliente. Se espera que el mercado de software de seguimiento de llamadas salientes crezca en los próximos años a medida que más empresas busquen mejorar sus operaciones de llamadas salientes y que la tecnología se adopte más ampliamente.