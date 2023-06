Un Sistema de Gestión de Ensayos Clínicos (CTMS) es un sistema de software utilizado para gestionar los aspectos administrativos y operativos de los ensayos clínicos. El mercado de CTMS es una industria en rápido crecimiento, impulsada por factores como el creciente número de ensayos clínicos que se realizan en todo el mundo, la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de ensayos clínicos y la creciente adopción de la captura electrónica de datos y otras tecnologías digitales en el proceso de ensayo clínico. El mercado está segmentado por componente, modelo de implementación, usuario final y geografía. Los actores clave en el mercado de CTMS incluyen Oracle Corporation, Medidata Solutions, Inc., ERT Clinical, eClinicalWorks LLC, Forte Research Systems, Inc., BioClinica, Inc., MedNet Solutions, Inc. y otros.

Los ingresos globales del mercado de sistemas de gestión de ensayos clínicos fueron de aproximadamente US$ 2260 millones en 2022, y se espera que el mercado global crezca a una tasa compuesta anual del 12,6 % para alcanzar una valoración de aproximadamente US$ 8410 millones a finales de 2033. Tamaño del mercado (2023) US$ 2,26 mil millones Valor de mercado proyectado (2033) US$ 8,41 mil millones Tasa de crecimiento del mercado global (2023-2033) TACC del 12,6 % Cuota de mercado de los 4 países principales 55,7% Solicite un informe de muestra gratuito del “Mercado de sistemas de gestión de ensayos clínicos ” @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/3017 Uno de los impulsores clave del mercado de CTMS es el creciente número de ensayos clínicos que se están realizando. Los ensayos clínicos son esenciales para el desarrollo de nuevos fármacos y tratamientos médicos, y el número de ensayos que se llevan a cabo ha aumentado constantemente en los últimos años. Se espera que esta tendencia continúe en los próximos años, impulsando la demanda de sistemas CTMS. Otro factor que contribuye al crecimiento del mercado de CTMS es el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. En los últimos años, ha habido numerosos avances en el campo, incluido el desarrollo de sistemas CTMS basados ​​en la nube y la integración de CTMS con otros sistemas de software. Estas innovaciones han hecho que los sistemas CTMS sean más eficientes y fáciles de usar, aumentando su adopción por parte de los patrocinadores e investigadores de ensayos clínicos. Compañías Corporación Oracle.

Merge Healthcare Incorporated.

Medidata Soluciones Inc.

Corporación Internacional PAREXEL.



Soluciones MedNet, Inc.

Bio-Optronics, Inc.

DSG, Inc. Compre el informe completo ahora y obtenga hasta un 20 % de descuento en https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/3017 En general, se espera que el mercado de CTMS continúe creciendo en los próximos años, impulsado por el creciente número de ensayos clínicos que se están realizando y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Visión general del mercado Los ensayos clínicos, que se utilizan para probar la eficacia y seguridad de dispositivos médicos, medicamentos o cualquier otro producto terapéutico, están actualmente en aumento. La encuesta global de la industria de sistemas de gestión de ensayos clínicos proyecta que el mercado alcanzará los 7.000 millones de dólares estadounidenses para finales de 2031. El mercado mundial de sistemas de gestión de ensayos clínicos será testigo de una increíble CAGR del 14 % durante el período de pronóstico 2021-2031. Solicitar personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/3017 Por modo de entrega Sistema de gestión de ensayos clínicos basado en la nube

Sistema de gestión de ensayos clínicos basado en la web

Sistema de gestión de ensayos clínicos en las instalaciones Por usuario final productos farmaceuticos

Organizaciones de investigación clínica (CRO)

Proveedores de servicios de salud Por tipo Sistema de gestión de ensayos clínicos basado en la empresa

Sistema de gestión de ensayos clínicos basado en el sitio Por componentes Hardware

Servicios Sobre nosotros Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes. Contáctenos: Investigación de mercado de persistencia Japón Investigación de mercado de persistencia 1-2-1 Kinshi Arca Central Building 14/F Tokio, 130-0013 Japón Llame al 0800-222-1088 Estados Unidos Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos Tel. EE. UU. – +1-646-568-7751 EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353 Ventas – [email protected]