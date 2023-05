Data Bridge Market Research ha publicado su último informe de investigación de mercado Servicios de esterilización al aire libre con un análisis en profundidad del escenario actual, el tamaño del mercado, la demanda, el patrón de crecimiento, las tendencias y el pronóstico. Este informe de investigación de mercado clasifica el mercado por empresa, región geográfica, tipo, componente, aplicación e industria de uso final. En la sección de análisis competitivo, se mencionaron los principales actores presentes en el mercado junto con varios detalles, como perfiles de empresas, análisis de participación de mercado y diversas estrategias para permitirles prosperar en el mercado. Este informe de investigación de mercado Servicios de esterilización fuera del sitio identifica y analiza las tendencias emergentes junto con los principales impulsores, desafíos y oportunidades en el mercado.

Se espera que el mercado mundial de servicios de esterilización externa crezca durante el período de pronóstico de 2022 a 2029. Según Data Bridge Market Research, se espera que el mercado crezca a una tasa compuesta anual del 6,4 % durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 y es proyecta alcanzar los 3.408,03 millones de USD para 2029 y los 2.088,53 millones de USD para 2021.

Visión general del mercado:-

La esterilización es cualquier proceso físico o químico que destruye todas las formas de vida, principalmente microorganismos, gérmenes y virus. La esterilización se define estrictamente por un agente químico apropiado o calor, vapor húmedo a 120 °C (250 °F) o una presión más alta durante al menos 15 minutos o calor seco a 160 a 180 °C (320 a 360 °F) durante tres horas . En pocas palabras, la esterilización es un proceso que se utiliza para eliminar varios microorganismos como bacterias, virus, hongos y priones de cualquier área, superficie o medicamento. Por lo general, se destruyen con productos químicos como glutaraldehído, cloro, formaldehído, etc. También puede morir por radiación intensa o calor. Ampliamente utilizado en las industrias alimentaria, aeroespacial y médica.

Una estrategia que utilizan algunos hospitales para abordar los problemas anteriores es esterilizar los dispositivos médicos fuera del sitio, a veces denominado proceso de esterilización fuera del sitio o centro de esterilización fuera del sitio. La aplicación de este procedimiento ha sido objeto de muchas discusiones sobre el ahorro de costos y la mejora de la calidad y la eficiencia en la esterilización de dispositivos médicos.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de servicios de esterilización fuera del sitio son:

Sterigenics US, LLC (una subsidiaria de Sotera Health), Medistri SA, E-BEAM Services, Inc, CRETEX Medical, Life Science Outsourcing, Inc. , STERIS, Quality Tech Services, LLC, Prince Sterilization Services, LLC, ClorDiSys Solutions Inc, Pro-Tech Design and Manufacturing Inc. Midwest Sterilization Corporation, Infinity Laboratories, Blue Line Sterilization Services LLC, MICROTROL Sterilization Services Pvt. Limitado. EUROPLAZ, SERVICIOS ESTÉRILES SINGAPUR, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG, B. Braun Sterilog Ltd (una subsidiaria de B. Braun Medical), Surgical Holdings, Andersen Scientific, Inc. y Scapa, entre otros.

Las inversiones en investigación le permitirán acceder a información sobre:

Mercado de servicios de esterilización fuera del sitio [Global: segmentado por regiones]

Desglose a nivel regional [América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África]

Segmentación del tamaño del mercado por país [países importantes con importantes cuotas de mercado]

Cuota de mercado e ingresos/ventas de jugadores clave

Tendencias del mercado: tecnologías emergentes / productos / empresas emergentes, análisis PESTEL, análisis FODA, modelo de las cinco fuerzas de Porter, etc.

tamaño de mercado)

Tamaño del mercado por vertical de aplicación/industria

Pronósticos/pronósticos del mercado

El informe proporciona información sobre las siguientes métricas:

Penetración de mercado: información completa sobre las carteras de productos de los principales actores en el mercado Servicios de desinfección Exsite.

Desarrollo/innovación de productos: información detallada sobre las próximas tecnologías, actividades de I+D y lanzamientos de productos al mercado.

Evaluación competitiva: una evaluación en profundidad de las estrategias de mercado, la geografía y los segmentos comerciales de los principales actores del mercado.

Desarrollo de mercado: Información completa sobre mercados emergentes. Este informe analiza diferentes segmentos de mercado en diferentes regiones.

Diversificación del mercado: información completa sobre nuevos productos, áreas verdes, desarrollos recientes e inversiones en el mercado Servicios de esterilización al aire libre.

Evidencia: mercado de servicios de esterilización fuera del sitio

1. Introducción

2 segmentación de mercado

3 resumen ejecutivo

4 conocimientos avanzados

5 visión general del mercado

6 Mercado de Servicios de esterilización externa, por tipo de producto

7 Servicios de esterilización fuera del sitio Mercado, por situación

8 Mercado de servicios de esterilización externa, por tipo

9 Mercado de servicios de esterilización externa, por situación

10 Mercado de servicios de esterilización externa, por usuario final

12 Servicios de esterilización fuera del sitio Mercado por geografía

12 Mercado de servicios de esterilización fuera del sitio, perfil de la empresa

13 Análisis DAFO

14 perfil de la empresa

Alcance del mercado para servicios de esterilización fuera del sitio

El mercado global de servicios de esterilización fuera del sitio está segmentado en tecnología de servicio y usuario final. El crecimiento de estos segmentos lo ayudará a analizar los minúsculos segmentos de crecimiento en la industria y brindará a los usuarios una valiosa visión general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

tecnología de servicio

Esterilización con óxido de etileno

Esterilización gamma

Esterilización por haz de electrones

Esterilización por vapor

esterilización NO2

último

Con base en la tecnología de servicio, el mercado global de servicios de esterilización fuera del sitio está segmentado en esterilización con óxido de etileno, esterilización con rayos gamma, esterilización con haz de electrones, esterilización con vapor y esterilización con dióxido de nitrógeno, entre otros.

usuario final

hospital

clínica

Empresa de dispositivos médicos

compañia farmaceutica

Empresa de Alimentos y Bebidas

Instituciones académicas y de investigación

último

