Se proyecta que las ventas en el mercado de resinas cromatográficas de sílice valgan más de US $ 80 millones para fines de 2025 y más de US $ 110 millones para fines de 2031, lo que representa una oportunidad adicional de más de US $ 30 millones entre 2023 y 2031. Durante el período de proyección, se espera que las ventas de resina de sílice cromatográfica crezcan a una tasa compuesta anual del 4,1 % a nivel mundial.