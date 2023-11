Se espera que el mercado de reparación de tejidos blandos crezca hasta los 35.082,45 millones de dólares para 2030.

Según el informe de investigación integral de Data Bridge Market Research sobre el informe de investigación de mercado de reparación de tejidos blandos, es un análisis de expertos que cubre principalmente empresas, tipos de productos, canales de distribución, aplicaciones, etc. El informe también informa ventas, ingresos, transacciones, competencia e inversiones, y pronósticos. El estudio de mercado de Reparación de tejidos blandos cubre su impacto en las industrias upstream, midstream y downstream. Además, el estudio proporciona estimaciones detalladas del mercado al resaltar estadísticas sobre varios aspectos que cubren la dinámica del mercado, como impulsores, barreras, oportunidades, amenazas, noticias de la industria y tendencias.

Data Bridge Market Research predice que el mercado de reparación de tejidos blandos, valorado en 22.211,53 mil millones de dólares en 2022, crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,88% durante el período previsto 2023-2030, alcanzando los 35.082,45 millones de dólares en 2030.

La innovación de productos está aumentando en la industria de la salud. Un resultado adicional de las actividades de investigación y desarrollo de mercado es el desarrollo de nuevos dispositivos avanzados. La cirugía es actualmente el tratamiento más común pero tiene una baja tasa de éxito. Por lo tanto, es importante utilizar alternativas buenas y modernas, como métodos y productos mínimamente invasivos que promuevan la curación. La mayoría de los tratamientos disponibles actualmente implican procedimientos quirúrgicos riesgosos. Es importante utilizar opciones de vanguardia ampliamente adoptadas, como técnicas mínimamente invasivas y productos de curación rápida.

Además de información sobre el escenario del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, el alcance geográfico y los actores clave, el informe de mercado elaborado por Data Bridge Market Research incluye análisis de expertos en profundidad, dinámica de los pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios, y marco regulatorio.

Los actores clave que operan en el mercado de reparación de tejidos blandos incluyen Johnson & Johnson Private Limited (India), Smith & Nephew plc (Reino Unido), Integra LifeSciences (EE. UU.), BD (EE. UU.), LifeCell International Pvt. Limitado. Ltd. (India), Organization Inc. (EE.UU.), Medtronic (Irlanda), Stryker (EE.UU.), Arthrex, Inc. (EE.UU.), Wright Medical Group NV (EE.UU.), Boston Scientific Corporation (EE.UU.), AbbVie Inc. ( Irlanda), CryoLife, Inc. (EE.UU.), Athersys, Inc. (EE.UU.), Zimmer Biomet (EE.UU.), LifeNet Health, (EE.UU.), Stem Cell, Inc. (EE.UU.), Isto Biologics (EE.UU.)

Dinámica del mercado de reparación de tejidos blandos

conductor

Las crecientes tasas de obesidad y el aumento de la población impulsan el mercado.

Se espera que el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de obesidad impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto. Los tejidos debilitados debido al envejecimiento y la obesidad pueden provocar lesiones graves en accidentes. Una estadística es que más de mil millones de personas en todo el mundo son obesas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cantidad sigue aumentando. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2025, 167 millones de niños y adultos verán su salud comprometida por el peso, lo que aumentará la necesidad de reparación de tejidos blandos. Por tanto, contribuye a la expansión del mercado.

Crecimiento del mercado debido a enfermedades crónicas.

Los cambios fisiológicos debidos al envejecimiento y las ineficiencias metabólicas suelen ser la causa fundamental de enfermedades crónicas como la fibrosis quística, la hepatitis, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En 2020, 900 millones de personas en todo el mundo tendrán más de 65 años. Por ejemplo, según datos de la OMS de julio de 2022, 1.710 millones de personas en todo el mundo padecen trastornos musculoesqueléticos. A nivel mundial, los países de altos ingresos con una población de 441 millones son los más afectados y lideran el crecimiento del mercado.

oportunidad

El aumento de las fracturas por osteoporosis impulsa el mercado

A medida que aumenta el interés por los deportes, aumentan entre los jóvenes las lesiones deportivas avanzadas, como esguinces de tobillo, distensiones de los músculos de la cadera, tendinitis, bursitis y fracturas por estrés. Por lo tanto, también se necesitan sistemas de recuperación, lo que genera una mayor demanda de reparación de tejidos blandos. Por ejemplo, un informe de junio de 2022 de Orthopaedic Specialists of Oakland County (OSOC), un proveedor de servicios ortopédicos, encontró que el 21% de todas las lesiones cerebrales traumáticas en niños estadounidenses ocurren como resultado de la participación en deportes y actividades recreativas. es. , Así, el crecimiento de las actividades deportivas ha creado oportunidades de crecimiento.

Los avances en la tecnología han llevado a la expansión.

La industria de reparación de tejidos blandos continúa innovando y avanzando tecnológicamente. El tratamiento del dolor musculoesquelético y radicular complejo resultante de desgarros de ligamentos ortopédicos se puede lograr con éxito mediante tratamientos como el plasma rico en plaquetas. Para aumentar la eficiencia de estos procedimientos, están surgiendo nuevos desarrollos, incluidos métodos quirúrgicos de vanguardia, en el campo de la reconstrucción de tejidos blandos. La necesidad de procedimientos mínimamente invasivos es cada vez más importante. En comparación con los procedimientos invasivos, estos procedimientos causan menos trauma y tienen un tiempo de recuperación más rápido. Esto crea oportunidades rentables para un mayor crecimiento.

