Se espera que el mercado de procesamiento de soja alcance los 146,13 mil millones de dólares en 2030

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de Procesamiento de soja 2030. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los ingresos, la demanda y los datos de oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de procesamiento de soja se valoró en 78,95 mil millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 146,13 mil millones de dólares en 2030, registrando una tasa compuesta anual del 8,00% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Jugadores destacados del mercado mundial de procesamiento de soja : ADM (EE. UU.), DuPont. (EE.UU.), CHS Inc. (EE.UU.), The Scoular Company (EE.UU.), FUJI OIL HOLDINGS INC. (Japón), Batory Foods. (EE.UU.), Crown Soya Protein Group Company (China), Nutra Food Ingredients (EE.UU.), Osage Food Products (EE.UU.), Foodchem International Corporation (China), Bunge Limited (EE.UU.), Cargill, Incorporated (EE.UU.), Wilmar International Ltd (India), Louis Dreyfus Company BV (Países Bajos), Devansoy Inc. (EE.UU.), Sotexpro (Francia), Kerry Group plc. (Irlanda), International Flavors & Fragrances Inc. (Estados Unidos), entre otros.



Alcance del mercado global de Procesamiento de soja :

Producto

Soja Entera

Comida

Aceite

Otros

Solicitud

Alimentación animal

Alimentación acuática

Biocombustible

Comida y bebidas

Cuidado personal

Suplementos dietéticos

Productos farmacéuticos

Lubricantes

Recubrimientos

pinturas

Solventes industriales

Adhesivos y Selladores

Fluidos hidráulicos

Materiales de construcción

Otros

Perspectivas regionales:

Se espera que América del Norte domine el mercado de procesamiento de soja debido a la alta producción y el elevado uso de la soja en la industria de alimentos y piensos. Además, el aumento de la demanda de biocombustibles donde se utiliza aceite de soja como materia prima y la creciente demanda de proteínas de alta calidad probablemente impulsarán el crecimiento del mercado en esta región. Se prevé que América del Sur será la región de más rápido crecimiento en el mercado de procesamiento de soja durante el período previsto de 2023-2030 debido al aumento de las actividades exportadoras de esta región. Brasil y Argentina dominan el mercado de América del Sur debido al aumento de la producción de soja.

Tabla de contenido del mercado Procesamiento de soja :

1: Introducción, producto de fuerza impulsora del mercado, objetivo de estudio y alcance de la investigación del mercado global de Procesamiento de soja.

2: Resumen exclusivo: la información básica del Mercado Mundial de Procesamiento de Soja.

3: Impacto cambiante en la dinámica del mercado: impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades del procesamiento global de soja; Análisis post COVID.

4: Presentación del análisis de factores de mercado global de procesamiento de soja, análisis de impacto posterior a COVID, cinco fuerzas de Porters, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas.

5: Visualización por tipo, usuario final y región/país.

6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global de procesamiento de soja, que consta de su panorama competitivo, análisis de grupo de pares, matriz BCG y perfil de la empresa.

7: Evaluar el mercado por segmentos, por países y por fabricantes/empresa con participación en los ingresos y ventas por países clave en estas diversas regiones.

… Continuará

