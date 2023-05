By

El mercado mundial de mantequilla de nuez moscada ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y se prevé que esta tendencia continúe durante el transcurso del período de pronóstico ( 2020 a 2030 ). Se estima que el mercado mundial de mantequilla de nuez moscada aumentará a una CAGR de valor constante de casi el 6% hasta 2030 .

El aumento de la contaminación, los cambios en los hábitos alimentarios y los estilos de vida ajetreados están provocando un aumento de los niveles de estrés y ansiedad, además de otros problemas de salud. Estos problemas están resultando en condiciones tales como arrugas, espinillas y pérdida de cabello abundante. Por lo tanto, las personas se preocupan cada vez más por la apariencia y la belleza, y utilizan productos cosméticos y de belleza para la prevención de enfermedades de la piel o el cabello. La mantequilla de nuez moscada es un ingrediente alternativo natural y sostenible en productos cosméticos y de belleza. Se espera que estos factores impulsen la demanda de ingredientes de nuez moscada y productos de mantequilla de nuez moscada en un futuro próximo.

Solicite la copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/32162

Conclusiones clave del estudio de mercado Mantequilla de nuez moscada

Por naturaleza, se proyecta que el segmento orgánico registre la tasa de crecimiento de volumen más alta durante el período de pronóstico en el mercado mundial de mantequilla de nuez moscada, debido a la creciente conciencia sobre la salud y los ingredientes saludables y la creciente demanda de ingredientes y productos naturales y orgánicos.

Por aplicación, se espera que el segmento del cuidado de la piel tenga la participación de valor de mercado más alta del 88,7 % en el año 2020 . El aumento de la preocupación por la belleza y el cuidado de los hombres son factores clave detrás del aumento de las ventas de productos para el cuidado de la piel.

Por canal de distribución, el segmento de empresa a empresa tiene la participación de mayor valor en el mercado mundial de mantequilla de nuez moscada, debido a la creciente popularidad de la mantequilla de nuez moscada en productos cosméticos y de cuidado personal.

Por región, Europa tiene la mayor participación en valor y volumen, seguida de América del Norte, en el mercado mundial de mantequilla de nuez moscada. Esto es atribuible a una mayor conciencia sobre la protección de la salud, la mejora del bienestar y el aumento de la autoestima.

Se espera que el impacto de COVID-19 en varias industrias de uso final de mantequilla de nuez moscada afecte el crecimiento del mercado de mantequilla de nuez moscada a corto plazo.

“Los jugadores en el mercado de la mantequilla de nuez moscada pueden obtener grandes ganancias al promocionar y colaborar con diferentes fabricantes de cosméticos y cuidado personal para usar ingredientes de mantequilla de nuez moscada en diferentes productos”, dice un analista de PMR.

Comuníquese con Ventas para obtener asistencia adicional en la compra de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/32162

Mercado de mantequilla de nuez moscada: panorama competitivo

A medida que aumenta la demanda de productos multifuncionales por parte de los consumidores, los fabricantes de productos cosméticos y de cuidado personal buscan ingredientes multifuncionales que puedan usarse para diferentes propósitos. La mantequilla de nuez moscada se puede utilizar en diferentes productos, como productos de masaje corporal, mascarillas para el cabello, cremas, lociones, jabones, pomadas, cremas y lociones para después del sol, productos de protección solar, acondicionadores para el cabello y otros.

Los fabricantes que operan en el panorama de la mantequilla de nuez moscada, como New Directions Aromatics Inc., Proderna Biotech Pvt. Ltd., entre otros, se están enfocando en ofrecer productos que estén en línea con las tendencias del mercado y cumplan con diferentes certificaciones y estándares internacionales.

Proderna Biotech SA Ltd. tiene certificación orgánica: NPOP, NOP, incluida la UE. Su unidad de fabricación cuenta con las certificaciones ISO 22000:2005 (HACCP), FSSC: 22000 , Halal y Kosher.

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/32162

Jugadores claves. Jugadores principales :

Aceite Puro Orgánico

Nature Pure Extractos Inc

Empresas Rutvik

Proderna Biotech SA Limitado.

Supercríticos védicos y biotecnologías (I) Pvt. Limitado.

Cocojojo

Nuevas Direcciones Aromatics Inc.

Fábrica de jabón estadounidense

Corporación del Universo Botánico.

Aceites Esenciales Delaenzie

Explore más información valiosa sobre el mercado global de mantequilla de nuez moscada

Persistent Market Research, en su nuevo informe, ofrece un análisis imparcial del mercado global Mantequilla de nuez moscada, presentando datos históricos ( 2015-2019 ) y estadísticas de estimación para el período de pronóstico de 2020-2030 . El estudio ofrece información convincente sobre el mercado de la mantequilla de nuez moscada basada en la naturaleza (orgánica, convencional), la aplicación (cuidado de la piel, cuidado del cabello, fabricación de jabón, minorista/doméstico, otros) y el canal de distribución (de empresa a empresa, de empresa a consumidor). en siete regiones principales.

Leer más Tendencias “Artículo exclusivo de PMR” : https://www.prnewswire.com/news-releases/nutmeg-butter-market-is-estimated-to-rise-at-a-steady-value-cagr-of-nearly -6-hasta-2030—persistencia-market-research-301191164.html

Sobre nosotros:

El equipo de alimentos y bebidas de Persistence Market Research proporciona todos los conocimientos y análisis de consultoría necesarios para satisfacer las necesidades únicas de inteligencia comercial de los clientes en todo el mundo. Con un catálogo de más de 500 informes relacionados con las últimas estadísticas y análisis de la industria de alimentos y bebidas, el equipo se complace en ayudar con todos los requisitos de investigación y consultoría de inteligencia comercial.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com