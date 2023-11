Se espera que el mercado de lignina alcance una valoración de 2.880 millones de dólares estadounidenses para 2029, análisis de tamaño, participación, crecimiento, tendencias, demanda y oportunidades

Segmentos cubiertos

Borregaard LignoTech (EE.UU.), Rayonier Advanced Materials (EE.UU.), Domtar Corporation (EE.UU.), Domsjo Fabriker (Suecia), Stora Enoo Oyj (Finlandia), Burgo Group Spa (Italia), The Dallas Group of America (EE.UU.), Chengzhou Shanfeng Corporación de la Industria Química (China), NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD. (Japón), Metsa Group (Finlandia), Ingevity (EE.UU.), Fibria Cellulose (Brasil), Sigma-Aldrich Co. (EE.UU.), West Fraser (Canadá), Lignin Lignin Company LLC (EE.UU.), Green Value SA (EE.UU.) , LENZING AG (Austria), Northway Lignin Chemical (Canadá), Tembec (Canadá), Innventia (Suecia) y WestRock Company (EE.UU.)