Cobertura de Participante del Mercado

Alien Technology, LLC (EE. UU.), GAO Group Inc. (NASDAQ: GAO Group Inc.). (Canadá), Honeywell International Inc. (EE. UU.), Impinj, Inc. (EE. UU.), Mobile Aspects, Inc. (EE. UU.), RF Technologies, Inc. (EE. UU.), Radianse (EE. UU.), STID (EE. UU.), STANLEY Healthcare (EE. UU.), SATO HOLDINGS CORPORATION. (Japón) Motorola Solutions, Inc. (Japón). (EE. UU.), CAEN RFID Srl (Italia), NewAge Industries, Inc. (EE. UU.), IBM Corporation (EE. UU.), Siemens (Alemania), AMERICAN RFID SOLUTIONS, LLC (EE. UU.) y 3M (EE. UU.), etc.