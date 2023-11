Se espera que el mercado de identificación humana registre una tasa compuesta anual exponencial del 11,2% para 2029.

Data Bridge Market Research estima que el mercado de identificación humana está valorado en 1.500 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 3.510 millones de dólares en 2029, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,2% durante el período previsto 2022-2029. El equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

La identificación humana se describe como un campo científico que analiza muestras de ADN para identificar individuos y realizar investigaciones forenses. Debido a que cada individuo tiene distintas formas y clasificaciones de crestas, esta técnica se centra en distinguir las crestas que se encuentran en los dedos del sospechoso. El estudio de la sangre , el cabello, el ADN, la piel y los dientes es la aplicación más común de las técnicas de identificación humana en los laboratorios forenses.

Se estima que el mercado de identificación humana crecerá rápidamente durante el período de pronóstico. La creciente investigación basada en evidencia ha desatado un nuevo potencial de crecimiento en el mercado global de verificación de identidad. La identificación humana es un tema de investigación importante porque es la base de muchas investigaciones forenses. Según muchos biólogos, la investigación sobre la identificación humana es aplicable a las ciencias de la vida. Los laboratorios forenses están bajo una presión cada vez mayor para mejorar sus capacidades de investigación. Como resultado, estos laboratorios están trabajando arduamente para lograr importantes avances en pruebas y análisis forenses. Es importante que los laboratorios biológicos se mantengan actualizados con las últimas tecnologías de identificación humana disponibles en la industria.

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado de la identificación humana incluyen Cytiva (EE.UU.), PerkinElmer Inc. (EE.UU.), BioTek Instruments, Inc. (EE.UU.), Tecan Trading AG (Suiza), Abbott (EE.UU.), Thermo Fisher Scientific, Inc. . (EE.UU.), BD (EE.UU.), Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE.UU.), Merck KGaA (Alemania), Agilent Technologies, Inc. (EE.UU.), Illumina, Inc., (EE.UU.), General Electric (EE.UU.), Siemens Healthcare GmbH (Alemania), Hitachi Ltd. (Japón), verogen inc. (CA), QIAGEN (Alemania), Eurofins Scientific (Luxemburgo) y Ciro Manufacturing Corporation. (EE.UU.), Hamilton Company (EE.UU.), Sorenson Forensics (EE.UU.), INNOGENOMICS TECHNOLOGIES, LLC (EE.UU.), Genex Diagnostics Inc. (EE.UU.), LGC Limited (Reino Unido) y NMS Labs (PA).

Alcance del mercado global de identificación humana

El mercado de la identificación humana está segmentado según productos y servicios, tecnología, aplicaciones y usuarios finales. El crecimiento entre estos segmentos ayuda a tomar decisiones estratégicas para analizar los segmentos de crecimiento débil en la industria e identificar aplicaciones de mercado clave al proporcionar una valiosa visión general del mercado e información sobre el mercado a los usuarios.

productos y servicios

Objetos gastables de suministro

servicio

instrumento

software

Según los productos y servicios, el mercado de la identificación humana se segmenta en consumibles, servicios, dispositivos y software. El segmento de consumibles se divide además en kits de ensayo, reactivos de laboratorio y productos químicos. El segmento de kits de ensayo se subdivide en kits de electroforesis, kits de identificación de ADN, kits de extracción de ADN, kits de cuantificación de ADN, kits de purificación de ADN genómico, análisis rápido de ADN, etc. El segmento de reactivos y productos químicos de laboratorio se divide en tampones generales y otros. El segmento de instrumentos se divide aún más en termocicladores, instrumentos de PCR en tiempo real, puntas, tubos, tiras y accesorios, filtros giratorios, columnas y placas de purificación, etc.

tecnología

electroforesis capilar

microfluidos

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Purificación y extracción de ácidos nucleicos.

Manejo automatizado de líquidos

micromatriz

Secuenciación de próxima generación (NGS)

Análisis rápido de ADN

etc.

Basado en la tecnología, el mercado de la identificación humana se segmenta en electroforesis capilar, microfluidos, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), purificación y extracción de ácidos nucleicos, manipulación automatizada de líquidos, microarrays, secuenciación de próxima generación (NGS) y análisis rápido de ADN. Categorizado.

solicitud

Aplicaciones forenses

Prueba de paternidad

etc.

Según la aplicación, el mercado de identificación humana se segmenta en aplicaciones forenses, determinación de paternidad y otras. El segmento de aplicaciones forenses se divide aún más en datos de ADN criminales basados ​​en, trabajos de casos de ADN forense, investigaciones de personas desaparecidas e identificación de víctimas de desastres. Otros segmentos se dividen aún más en estudios genéticos, estudios de población y otros.

usuario final

Laboratorio Forense

centro de Investigación

Instituciones académicas y gubernamentales

etc.

Según el usuario final, el mercado de identificación humana se segmenta en laboratorios forenses, centros de investigación, academias y agencias gubernamentales, etc.

