El mercado mundial de higiene/cuidado bucal se valoró en USD 43,6 millones en 2021 y se prevé que crezca hasta USD 63,7 millones para 2031, a una CAGR del 3,9 % durante el período de pronóstico.

La preservación de órganos es básicamente un procedimiento mediante el cual los órganos donados para trasplante se almacenan y conservan en condiciones de temperatura y ambiente adecuados. Este proceso de conservación generalmente implica lavar el órgano con una solución de conservación específica dependiendo de los requisitos y almacenarlos sobre la base de diferentes técnicas según lo requiera el órgano.

Para permanecer ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS21193

Tendencias y conductores del mercado

Se prevé que la incidencia creciente de enfermedades dentales aumente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La caries dental (caries dental) y las enfermedades periodontales (enfermedades de las encías) son las enfermedades crónicas más extendidas en todo el mundo y constituyen un importante desafío de salud pública mundial. Un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 2018 reveló que de 2015 a 2018 el porcentaje total de caries dental no tratada fue del 13,2 % (para edades entre 5 y 14 años) y del 25,9 % (para edades entre 20 y 44 años). años).

El tratamiento de la caries dental es costoso y representa alrededor del 5 al 10 % del gasto total en atención médica de los países desarrollados (Fuente: OMS). Según la Federación Dental Mundial FDI, la prevalencia de la caries dental es significativamente mayor en la población más joven. La prevalencia de la caries dental en el grupo de edad de 6 a 19 años es del 60% al 80% en los países desarrollados de América del Norte y Europa. Tal escenario impulsará el crecimiento de la industria.

Obtenga un alcance personalizado que coincida con sus necesidades Pregunte a un experto: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS21193

Segmentación del mercado global de higiene/cuidado bucal

por producto

Pastas de dientes

Cepillos de dientes y accesorios

Colutorios/ Enjuagues

Accesorios Dentales/ Auxiliares

Productos dentales

Soluciones de limpieza de prótesis dentales

por aplicación

Hogar

Odontología

Por Canal de Distribución

Consumer Stores

Retail Pharmacies

Online Distribution

Dental Prosthesis Cleaning Solutions

Buy Now – https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS21193

Major Players in the Global Oral Care/ Hygiene Market

The key players in the market are Koninklijke Philips N.V. (Netherlands), Colgate-Palmolive Company(US), GlaxoSmithKline plc (Ireland), Procter & Gamble (US), Johnson & Johnson (US), Unilever plc (UK), GC Corporation (Japan), Ultradent Products, Inc. (US), 3M Company (US), and Lion Corporation (Japan), among others.

New Report Published by Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

About Global Insight Services:

Global Insight Services (GIS) es una firma líder de investigación de mercado de múltiples industrias con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1-833-761-1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/