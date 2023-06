Se prevé que el mercado de gestión de riesgos de terceros avance a una CAGR del 14,7 %, de 5 000 millones de USD en 2022 a 19 700 millones de USD en 2032. Factores como reglas de cumplimiento estrictas para abordar los riesgos de terceros, falta de competencias en muchas verticales, y se prevé que un aumento en los ataques cibernéticos influya positivamente en las tendencias del mercado de gestión de riesgos de terceros e impulse el crecimiento del mercado de gestión de riesgos de terceros.

La creciente dependencia de varias empresas de proveedores externos es un impulsor principal de las tendencias futuras del mercado de gestión de riesgos de terceros. La mayor atención de las agencias reguladoras al gobierno de datos y la privacidad ha impulsado las oportunidades de mercado de gestión de riesgos de terceros.

La falta de comprensión y confianza en las técnicas tradicionales y manuales de gestión de riesgos puede ser un serio impedimento para las tendencias de adopción del mercado de gestión de riesgos de terceros.

El mercado de gestión de riesgos de terceros ha visto un aumento en el uso de tecnologías de IA y ML para la diligencia debida de terceros, lo que ha creado oportunidades de mercado de gestión de riesgos de terceros. Los altos costos de inversión inicial pueden ser una barrera importante para la expansión de la participación en el mercado de gestión de riesgos de terceros.

Los jugadores heredados del mercado de gestión de riesgos de terceros están presentes en los Estados Unidos, proporcionando soluciones modernas a varios verticales industriales en el área.

La presencia geográfica, las inversiones estratégicas, las colaboraciones y los considerables esfuerzos de I+D contribuyen a la adopción generalizada de soluciones eficaces de gestión de riesgos de terceros. Se prevé que tales razones impulsen el crecimiento del mercado de gestión de riesgos de terceros en los Estados Unidos.

Dado que la mayoría de los proveedores tienen su sede en los Estados Unidos, es probable que sea el más maduro en el mercado de gestión de riesgos de terceros.

CONCLUSIONES CLAVE:

Se estima que el mercado de gestión de riesgos de terceros de EE. UU. alcanzará los 6600 millones de USD para 2032, aumentando a una tasa compuesta anual del 14,3 % hasta 2032.

Se espera que el mercado de gestión de riesgos de terceros en el Reino Unido tenga un valor de US$ 820,4 millones para 2032, con una CAGR del 13,3 % hasta 2032.

Se espera que el mercado de gestión de riesgos de terceros de China alcance los US$ 1300 millones para 2032, con una CAGR del 14,3 % hasta 2032.

Se espera que el mercado japonés de gestión de riesgos de terceros tenga un valor de US$ 1000 millones para 2032, aumentando a una tasa anual del 13,1 % hasta 2032.

Se espera que Corea del Sur tenga un mercado de gestión de riesgos de terceros por valor de US$ 665,6 millones para 2032, con una CAGR del 10,4 % hasta 2032.

Se prevé que el sector de componentes de la sección de soluciones del mercado de gestión de riesgos de terceros aumente a una CAGR del 13,1 % hasta 2032.

La nube crecerá a una tasa compuesta anual del 12,4 % en el sector del modo de implementación del mercado de gestión de riesgos de terceros hasta 2032.

PANORAMA COMPETITIVO:

SAI Global Compliance, Inc., Rapid Ratings International Inc., Optiv Security Inc., PwC, Aravo Soutions, Inc., OneTrust, LLC, Prevalent, Inc., Alyne GmbH, Ernst & Young Global Limited, IBM Corporation se encuentran entre los principales jugadores heredados que brindan soluciones de gestión de riesgos de terceros a nivel mundial.

Para aumentar sus productos en las tendencias del mercado de gestión de riesgos de terceros, estos proveedores han utilizado una variedad de técnicas de crecimiento, como lanzamientos de nuevos productos, asociaciones y colaboraciones.

Para ampliar su influencia en las tendencias del mercado de gestión de riesgos de terceros, estos proveedores han utilizado una variedad de tácticas de crecimiento orgánico e inorgánico.

Segmentos clave

Por componente:

Solución

Gestión de Control Financiero

Gestión de contratos

Gestión de Riesgo Operacional

Gestión de Auditoría

Gestión de cumplimiento

Servicios:

Servicios profesionales

Servicios gestionados

Por verticales:

BFSI

TI y telecomunicaciones

Salud y Ciencias de la Vida

Gobierno y Defensa

Comercio minorista y bienes de consumo

Fabricación

Energía y servicios Públicos

Por tipo de implementación:

Basado en la nube

En las instalaciones

Por tamaño de la organización:

Grandes Empresas

pymes

Por región:

América del norte

Europa

Asia Pacífico

América Latina

Oriente Medio y África

