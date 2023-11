Se espera que el mercado de gestión de activos hospitalarios aumente a una tasa compuesta anual elevada del 22,1% para 2029

Data Bridge Market Research ha publicado recientemente una amplia investigación titulada Hospital Asset Management Market que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Este estudio proporciona una perspectiva más amplia del mercado con sus conocimientos y análisis completos del mercado que facilitan la supervivencia y el éxito en el mercado. Informe de investigación de análisis empresarial y popularidad creciente del mercado global Gestión de activos hospitalarios.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de gestión de activos hospitalarios crecerá a una tasa compuesta anual del 22,1% en el período previsto y es probable que alcance los 69,23 mil millones de dólares para 2029.

El flujo de trabajo hospitalario requiere mucho tiempo y es repetitivo, y comprende una gran cantidad de papeleo para admisiones, altas, mantenimiento de equipos y rondas de enfermeras, entre otras cosas. Estos son esenciales para mejorar la eficiencia del hospital y garantizar la experiencia del paciente. No se puede subestimar la importancia de los servicios de gestión de activos hospitalarios para proteger la seguridad de los empleados del hospital. En consecuencia, los planes de gestión de activos hospitalarios ayudan a reducir los costos operativos y de activos de capital.

La creciente demanda de una mejor gestión de activos en los hospitales y la necesidad de aumentar la eficiencia en las instituciones sanitarias actuarán como un importante impulsor que acelerará la tasa de crecimiento del mercado de gestión de activos hospitalarios. La aceptación de soluciones de gestión de activos en la industria farmacéutica aumentará la demanda de gestión de activos hospitalarios e impulsará aún más la tasa de crecimiento del mercado. Otro factor importante que resulta en la expansión del mercado es la reducción de los precios de las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID). Además, el aumento del gasto sanitario y el creciente número de aplicaciones de soluciones de gestión de activos sanitarios son los principales impulsores que mejorarán el crecimiento del mercado. Asimismo, el aumento de la demanda con la creciente preocupación por la falsificación de medicamentos tendrá un impacto positivo en la tasa de crecimiento del mercado. La rápida urbanización, los cambios en el estilo de vida y el aumento del nivel de ingresos disponibles en los países desarrollados y en desarrollo influirán en la tasa de crecimiento del mercado de gestión de activos hospitalarios. El aumento del número de enfermedades crónicas y la creciente preocupación por la seguridad del paciente aumentarán la tasa de crecimiento del mercado de gestión de activos hospitalarios.

Además, el desarrollo de la gestión de activos sanitarios basada en IOT y el avance en la tecnología de dispositivos de gestión de activos hospitalarios brindarán oportunidades beneficiosas para el crecimiento del mercado de gestión de activos hospitalarios. Además, la creciente demanda de los mercados emergentes y los avances tecnológicos ampliarán aún más la tasa de crecimiento del mercado de gestión de activos hospitalarios en el futuro.

Por otro lado, el alto costo asociado a los lectores de identificación por radiofrecuencia (RFID) obstaculizará el crecimiento del mercado. Además, la intensa competencia entre los actores del mercado y las cuestiones relacionadas con la seguridad y privacidad de los datos desafiarán el mercado de gestión de activos hospitalarios. Sin embargo, las instalaciones organizativas y de infraestructura de las instituciones de salud que afectan la implementación y la menor conciencia actuarán como freno e impedirán aún más la tasa de crecimiento del mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de gestión de activos hospitalarios son General Electric, CenTrak, AiRISTA Flow, Inc., Ascom, STANLEY Healthcare, Sonitor Technologies., Zebra Technologies Corp., IBM, Infor, Midmark Corporation., AeroScout, LLC. , Impinj, Inc., Airista Flow, Inc., Motorola Solutions, Inc., Ekahau, Trimble Inc., RAM y Radianse, entre otros.

Alcance y tamaño del mercado global de Gestión de activos hospitalarios

El mercado de gestión de activos hospitalarios está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para la identificación de las aplicaciones principales del mercado.

Según el producto, el mercado de gestión de activos hospitalarios se segmenta en sistemas de localización en tiempo real, identificación por radiofrecuencia, ultrasonido e infrarrojos.

El mercado de gestión de activos hospitalarios basado en aplicaciones también se ha segmentado en gestión de pacientes, gestión de personal, gestión de instrumentos y gestión de la cadena de suministro.

Según el usuario final, el mercado de gestión de activos hospitalarios se segmenta en hospitales y clínicas, empresas farmacéuticas, empresas de biotecnología y otros.

Aspectos destacados de TOC:

Capítulo 1: Descripción general del mercado

Capítulo 2: Mercado global Gestión de activos hospitalarios

Capítulo 3: Análisis regional de la industria del mercado global Gestión de activos hospitalarios

Capítulo 4: Gestión de activos hospitalarios Segmentación del mercado basada en tipos y aplicaciones

Capítulo 5: Análisis de ingresos según tipos y aplicaciones

Capítulo 6: Cuota de mercado

Capítulo 7: Panorama competitivo

Capítulo 8: Impulsores, restricciones, desafíos y oportunidades

Capítulo 9: Margen bruto y análisis de precios

