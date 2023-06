El mercado global de estranguladores de flujo de control  se valoró en alrededor de US$ 578,8 Mn en 2017, y se estima que crecerá a una CAGR del 3,1 % durante 2018-2028.

Persistence Market Research (PMR), en su estudio reciente sobre el mercado de estrangulador de flujo de control, ofrece un análisis detallado de valor-volumen del mercado de estrangulador de flujo de control sobre la base de varios segmentos, como el tipo de material, el tipo, la forma, la operación y el uso final. y región. En cuanto al tipo de material, se proyecta que el segmento de estranguladores de flujo de control de acero al carbono sea un segmento lucrativo en términos de oportunidades de crecimiento, y estos estranguladores se consideran los tipos más comunes de estranguladores de flujo de control.

Ha habido un crecimiento significativo en varias verticales de uso final debido a la expansión de las industrias de petróleo y gas, química y petroquímica, y energía y potencia que están superando el crecimiento del comercio mundial. Desde un punto de vista macroeconómico, una perspectiva positiva para las industrias de uso final creará oportunidades para los fabricantes de estranguladores de flujo de control en todo el mundo.

El informe de mercado de estrangulador de flujo de control cubre el análisis de mercado a través del análisis del punto básico (BPS), el índice de oportunidad del dólar absoluto, el análisis del atractivo del mercado y el crecimiento interanual. El análisis de volumen para el mercado de estranguladores de flujo de control se ha considerado en unidades (número de estranguladores de flujo de control para el año base actual), cubriendo datos para el período histórico 2013-2017 y pronóstico para 2018-2028, con 2017 como año base.

Una descripción general de los capítulos del informe de mercado Estrangulador de flujo de control

Este informe de mercado global Estrangulador de flujo de control consta de alrededor de 21 secciones que elaboran los números de mercado en términos de volumen en unidades y valor en dólares estadounidenses, a nivel regional y global. La primera sección del informe global del mercado de estrangulador de flujo de control cubre un resumen ejecutivo que destaca las tendencias clave que se están presenciando en el mercado de estrangulador de flujo de control global desde el lado de los fabricantes y del lado de los consumidores.

La siguiente sección cubre la introducción al mercado global Estrangulador de flujo de control, incluida la taxonomía por tipo de material, tipo, forma, operación y uso final; definiciones de los segmentos considerados; factores clave de éxito en el mercado; y otra información relevante para el mercado global de estranguladores de flujo de control.

En la siguiente sección del informe de mercado global Estrangulador de flujo de control, hemos incluido puntos de vista del mercado que incluyen factores macroeconómicos, factores de pronóstico y análisis de la cadena de valor, junto con una lista de proveedores de materias primas y fabricantes, distribuidores y final de estrangulador de flujo de control. usuarios Esta sección también cubre la dinámica del mercado, que incluye varios impulsores responsables del crecimiento del mercado, factores restrictivos y oportunidades en el mercado, así como varias tendencias con respecto a los mercados globales y regionales.

La sección sucesiva del informe de mercado global Estrangulador de flujo de control incluye un análisis de la industria global por volumen y valor, junto con un análisis de precios para América del Norte, América Latina, Europa, el sur de Asia, el este de Asia, Oceanía y Medio Oriente y África, con un precio promedio ponderado para cada región y segmento de tipo de producto.

La siguiente sección del informe de mercado global Estrangulador de flujo de control incluye un análisis cualitativo y cuantitativo del mercado Estrangulador de flujo de control por cada segmento considerado. El informe también incluye una sección adicional con un análisis detallado del mercado de tres países emergentes: China, India y México.

Este informe de mercado de estrangulador de flujo de control se centra en analizar las oportunidades del mercado y obtener una comprensión detallada del mercado de estrangulador de flujo de control. El informe de mercado de estrangulador de flujo de control elabora el análisis regional, la dinámica del mercado, la intensidad del mercado, la estructura del mercado y el panorama de la competencia del mercado de estrangulador de flujo de control para los próximos diez años, es decir, 2018-2028.

Cada sección del informe de mercado Estrangulador de flujo de control incluye una evaluación cualitativa y cuantitativa del mercado sobre la base de datos o desarrollos históricos, y hechos y opiniones clave recopilados de varios participantes de la industria de uso final a través de entrevistas principales, informes anuales_bk_01_01_2020, boletines, prensa lanzamientos, etc

El informe de PMR sobre el mercado global de estranguladores de flujo de control estudia algunos de los principales actores en el mercado de estranguladores de flujo de control, como Schlumberger Limited, General Electric, Emerson Electric Co., National Oilwell Varco, Inc., The Weir Group Plc., TechnipFMC Plc. ., IMI Plc., Nova Inc., Master Flo Valve Inc., Velan Inc. y Taylor Valve Technology, entre otros.

Metodología de investigación

La etapa inicial del estudio de investigación incluye la formulación de supuestos, que son necesarios para la investigación primaria y secundaria. Otras etapas de la investigación implicaron la triangulación de los datos recopilados a partir de estos dos enfoques. Para analizar las tendencias y oportunidades del mercado global para los fabricantes de estranguladores de flujo de control, el mercado se ha segmentado según el tipo de material, el tipo, la forma, la operación, el uso final y la región.

Para el análisis de consumo se ha considerado como año base el ejercicio 2017. Los datos básicos se recopilaron de fabricantes, informes anuales_bk_01_01_2020, boletines, informes públicos_bk_01_01_2020 publicados por gobiernos, asociaciones y organizaciones de fabricación de válvulas, agencias privadas, fuentes del Banco Mundial, etc. Para el análisis final de los datos de mercado, consideramos tanto el lado de la demanda como el impulsores y tendencias del lado de la oferta en varios mercados regionales. Hemos pronosticado los datos del mercado sobre la base de desarrollos clave, tendencias regionales y el escenario de producción-consumo del mercado de estrangulador de flujo de control. Para pronosticar los datos del mercado, hemos considerado datos históricos para el período 2013-2017.

