Se prevé que el mercado de carritos de golf alcance una valoración de US$ 2120 millones para 2032, según un análisis de mercado reciente realizado por Future Market Insights (FMI). Hasta 2032, se prevé que el mercado se expanda a una CAGR del 3,9 %.

Ha aumentado la necesidad de vehículos de baja velocidad para una serie de funciones, incluidos los desplazamientos de corta distancia en parques, distritos comerciales, universidades y otros lugares. Como resultado, el mercado de carritos de golf está creciendo.

Además, es probable que los futuros desarrollos de infraestructura y equipamiento ayuden a la industria a medida que se expande el sector turístico y de ocio. Se espera que la demanda de carritos de golf aumente a medida que los vehículos utilitarios se utilicen cada vez más fuera de los campos de golf.

Solicite una muestra de este informe:

https://www.futuremarketinsights.com/reports/sample/rep-gb-230

Después de la pandemia, se espera que se levanten las restricciones y la demanda del mercado pueda volver a los niveles previos a la pandemia. Además, debido a su arquitectura modular y la variedad de opciones de modificación, los carritos de golf se pueden modificar para satisfacer las necesidades de los consumidores finales, lo que permite al propietario administrar un negocio lucrativo.

Se prevé que el aumento de las ventas de carritos de golf en los sectores del turismo, la hostelería, la academia y otros acelerará el aumento de la cuota de mercado de los carritos de golf.

Una variedad de leyes federales y estatales que regulan el uso de carritos de golf tienen en cuenta varios factores, como el acceso a la carretera, la capacidad de pasajeros, la seguridad, los faros, los frenos y una licencia de conducir válida, que pueden obstaculizar el mercado de carritos de golf. crecimiento.

En América del Norte y Europa, el mercado está mucho más desarrollado. Por lo tanto, se proyecta que la innovación futura y los desarrollos tecnológicos en las industrias de carritos de golf de Europa y América, como la electrificación, la movilidad vinculada y la autonomía, estén impulsando la expansión del mercado.

Conclusiones clave

Es probable que el mercado de carritos de golf tenga una CAGR del 3,9% durante el período de pronóstico.

Según el tipo de producto, el carrito de golf eléctrico tiene una participación del 80,34% en 2020 para el mercado de carritos de golf.

América del Norte tiene una participación significativa en el mercado mundial de carritos de golf.

Según la aplicación, la industria de los campos de golf representó la mayor participación de mercado para 2032.

Se espera que el valor del mercado de carritos de golf sea de US$ 2,12 mil millones para 2032.

Europa ocupa la segunda posición en el mercado de carritos de golf durante el período de pronóstico.

Solicitud de personalización:

https://www.futuremarketinsights.com/customization-disponible/rep-gb-230

Panorama competitivo:

Se proyecta que el mercado de carritos de golf continúe electrificándose rápidamente a medida que los fabricantes se concentren en crear y entregar modelos eléctricos de nueva generación con mayor rango de viaje y capacidad de batería durante el período de proyección.

Los principales actores del mercado en el mercado de carritos de golf son Club Car, LLC Yamaha Golf-Car Company, EZ-GO, EverGreen Electrical Vehicles, Columbia ParCar Corp, Hitachi Chemical Co., Ltd, Xiamen Dalle Electric Car Co., Ltd. Company, Maini SA de movimiento de materiales. Ltd, Garia Luxury Golf Car, Cruise Car, Inc., Toyota Motor Corporation, Polaris Inc, Solorider, GDRIVE Golf Cart, Carrieall Car Pvt Ltd y Volmac Engineering Pvt Ltd.

Desarrollos recientes

EZ-GO presentó el EZ-GO Liberty en junio de 2021, el primer carro de golf de la compañía con cuatro asientos orientados hacia adelante en un carrito pequeño.

La familia Lamborghini y la empresa india de vehículos eléctricos Kinetic Green Energy & Power Solutions anunciaron su colaboración para producir productos para el mercado internacional en octubre de 2021.

Yamaha Golf-Car Company se convirtió oficialmente en el “Socio oficial de coches de golf” de la Asociación Nacional de Propietarios de Campos de Golf (“Socio Oficial de Coches de Golf”) en enero de 2021.

Pregúntele al analista:

https://www.futuremarketinsights.com/ask-question/rep-gb-230

Segmento clave

Por tipo de producto:

Carro de golf de empujar y tirar

Carro de golf de gasolina

carro de golf eléctrico

Carro de golf con energía solar

Por operación:

Manual

Motorizado

Por aplicación:

Cursos de golf

Uso personal

Uso industrial

Otros

Por propiedad:

Alquilado

propiedad total

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Asia del Sur y el Pacífico

Oriente Medio y África

Acerca de Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc. (certificado por ESOMAR, premio Stevie, organización de investigación de mercado receptora y miembro de la Cámara de Comercio del Gran Nueva York) brinda información detallada sobre los factores que rigen y elevan la demanda en el mercado. Revela oportunidades que favorecerán el crecimiento del mercado en varios segmentos sobre la base de la fuente, la aplicación, el canal de ventas y el uso final durante los próximos 10 años.

Contacto:

Future Market Insights, Inc.

Christiana Corporate, 200 Continental Drive,

Suite 401, Newark, Delaware – 19713, EE. UU.

T: +1-845-579-5705

Para consultas de ventas: [email protected]

Examinar todos los informes: https:// www.futuremarketinsights.com/reports

LinkedIn | Gorjeo | blogs