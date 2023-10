Se Espera Que El Mercado De Antibióticos Y Antimicrobianos Para Animales Alcance Los 6.300 Millones De Dólares En 2029

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

En los últimos años, ha habido un mayor consumo de alimentos de origen animal, una creciente demanda de productos lácteos y un aumento de la población ganadera gracias a la agricultura organizada. Estos determinantes impulsan aún más la demanda de antibióticos antimicrobianos para animales. El crecimiento de la población general de animales de compañía, especialmente China, India y Brasil, ha llevado a una expansión sustancial del mercado durante el período previsto.

El mercado mundial de antibióticos y antimicrobianos para animales se valoró en 4.500 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 6.300 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual del 4,10% durante el período previsto de 2022-2029. Las “tetraciclinas” representan el segmento de productos más grande en el mercado de antibióticos antimicrobianos para animales dentro del período previsto debido a sus factores como buena absorción, baja toxicidad, alta potencia contra microorganismos patógenos y son relativamente económicos en comparación con otros productos antimicrobianos y antibióticos para animales. . El informe de mercado elaborado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

Los antimicrobianos son sustancias que matan o inhiben la mayoría de los gérmenes. Los antimicrobianos pueden ser naturales, semisintéticos o sintéticos. Los antibióticos son todos antimicrobianos, pero no todos los antimicrobianos son antibióticos. Los antibióticos se utilizan básicamente para tratar enfermedades clínicas, prevenir y controlar la aparición de enfermedades comunes y mejorar el desarrollo y crecimiento de los animales. Se utilizan en animales de alimentación de tres formas: terapéutica, profiláctica y subterapéutica. Los antimicrobianos ofrecen importantes ventajas en términos de seguridad alimentaria para animales y humanos. Los antibióticos y antimicrobianos utilizados en animales pueden contribuir a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos en bacterias que pueden transmitirse a las personas, reduciendo la eficacia de los medicamentos antimicrobianos para tratar enfermedades humanas.

Esta sección trata de comprender los impulsores, las ventajas, las oportunidades, las restricciones y los desafíos del mercado. Todo esto se analiza en detalle a continuación:

Conductores

Creciente preocupación por la salud animal

Ha habido una creciente preocupación por la salud de los animales. El aumento del gasto en atención sanitaria animal y la creciente demanda de seguros para mascotas generarán una gran demanda de antibióticos antimicrobianos para animales, que es el factor más importante que impulsa el crecimiento de este mercado. También se espera que el aumento de las iniciativas relativas a la salud y el bienestar animal, junto con la creciente incidencia de enfermedades zoonóticas, aceleren el crecimiento general del mercado.

Además, el rápido crecimiento en el consumo regular de productos como carne y mariscos también desencadena el crecimiento del mercado. También se prevé que la creciente demanda de productos alimenticios de origen animal y la implementación de regulaciones para prevenir la propagación de enfermedades animales amortigüen el crecimiento del mercado. Además, se estima que las perspectivas no utilizadas de los mercados en avance y el desarrollo de la población de animales de compañía generan oportunidades lucrativas para el mercado. La creciente demanda de productos lácteos y el posterior aumento de la población ganadera fueron facilitados por la agricultura organizada, que ampliará aún más la tasa de crecimiento del mercado de antibióticos antimicrobianos para animales en el futuro.

Restricciones/Desafíos

Estricto proceso de aceptación

Ha habido una creciente resistencia a los antimicrobianos. Se espera que el estricto procedimiento de aceptación de los antimicrobianos y antibióticos cree obstáculos para el crecimiento del mercado.

Además, se prevé que factores como la escasez de nuevos antibióticos y la utilización preventiva repetitiva de los antibióticos sustituidos por la buena cría y las prácticas de desinfección desafíen el mercado de antibióticos antimicrobianos para animales en el período previsto de 2022-2029.

Este informe de mercado de antibióticos antimicrobianos para animales proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de antibióticos y antimicrobianos para animales, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista . Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Invertir en este estudio le otorgará acceso a información valiosa, que incluye:

Cobertura integral de la Industria, tanto a nivel global como desglosada por regiones.

Desgloses del mercado a nivel regional, incluidos América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

El tamaño del mercado específico de cada país se divide para los países más importantes con mayores cuotas de mercado.

Datos de participación de mercado e ingresos/ventas de los principales actores de la industria.

Análisis de tendencias del mercado, como tecnologías emergentes, productos y empresas emergentes, así como análisis PESTEL, análisis FODA, las cinco fuerzas de Porter y más.

Datos detallados sobre el tamaño del mercado, incluidos desgloses por aplicaciones/verticales industriales.

Proyecciones y previsiones de crecimiento y desarrollo futuro del mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de antibióticos y antimicrobianos para animales son Boehringer Ingelheim International GmbH. (Alemania), Zoetis (EE.UU.), Elanco (EE.UU.), Merck & Co. Inc. (EE.UU.), Phibro Animal Health Corporation (EE.UU.), Virbac (Francia), Vetoquinol (Francia), HIPRA (España), Ceva (Francia) ), Dechra (Reino Unido), Kyoritsuseiyaku Corporation (Japón), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (China), Endovac Animal Health (EE.UU.), Zydus Group (India), Indian Immunologicals Pvt. Limitado. Ltd. (India), UCBVET Saúde e Bem Estar Animal (EE.UU.), American Reagent Inc. (EE.UU.), Neogen Corporation (EE.UU.), Huvepharma (EE.UU.), Ayurvet (India), Ashish Life Science (India), Inovet Group ( Bélgica), Lutim Pharma Private Limited (India) y ECO Animal Health Ltd (EE.UU.), entre otros.

Alcance del mercado de antibióticos antimicrobianos para animales

El mercado de antibióticos antimicrobianos para animales está segmentado según el producto, el modo de entrega y el tipo de animal. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información sobre el mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Producto tetraciclina Penicilina Sulfonamida macrólido Cefalosporina Fluoroquinolona Lincosamidas Cefalosporinas



Según el producto, el mercado de antibióticos antimicrobianos para animales se segmenta en tetraciclina, penicilina, sulfonamida, macrólidos, cefalosporinas, fluoroquinolonas, lincosamidas y cefalosporinas . El segmento de las tetraciclinas representa la mayor proporción debido a factores como su buena absorción, baja toxicidad, alta potencia contra microorganismos patógenos y son relativamente económicos en comparación con otros productos antimicrobianos y antibióticos para animales.

Modo de entrega Premezclas Polvo oral Inyección Otros



Según el modo de entrega, el mercado de antibióticos antimicrobianos para animales se segmenta en premezclas, polvos orales, inyecciones y otros.

Tipo de animal Animales productores de alimentos Animales de compañía



