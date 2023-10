Se espera que el mercado de almacenamiento de energía de hidrógeno alcance los 70,89 mil millones de dólares en 2030

El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno 2030. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los ingresos, la demanda y los datos de oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de almacenamiento de energía de hidrógeno, que fue de 17,50 mil millones de dólares en 2022, alcance los 70,89 mil millones de dólares en 2030, creciendo a una tasa compuesta anual del 19,11% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Principales empresas en el mercado mundial de almacenamiento de energía de hidrógeno:

Siemens Energy (Alemania), Linde plc (Irlanda), ENGIE SA. (Francia), Air Liquide (Francia), Air Products and Chemicals, Inc. (EE.UU.), Nel ASA (Noruega), Chart Industries (EE.UU.), GENH2 (EE.UU.), Hexagon Purus (Noruega), FuelCell Energy, Inc. ( EE. UU.), ITM Power PLC (Reino Unido), McPhy Energy SA (Francia), Hydrogenious LOHC Technologies (Alemania), HyGear (Países Bajos), Cockerill Jingli Hydrogen. (China), PRAGMA INDUSTRIES (Francia), Plug Power Inc. (EE.UU.), INOX India Limited (India), Home Power Solutions (Alemania), Hydrogen In Motion Inc. (Canadá), entre otras.

Este informe segmenta el mercado global de Almacenamiento de energía de hidrógeno como:

Tecnología

Basado en física

Compresión

Licuefacción

Basado en materiales

Hidrógeno líquido

Hidruros Metálicos

Absorción de carbono

Cavernas de sal subterráneas

Estado fisico

Sólido

Líquido

Gas

Solicitud

Energía estacionaria

Transporte

Poder portátil

Generación de energía

quimicos

Trabajo de metales

Utilidad

Refinación de petróleo

Industria General

Automóvil de nueva energía

Aeroespacial

Otros

Uso final

Comercial

Industrial

Residencial

Tipo de almacenamiento

Almacenamiento estacionario

Almacenamiento físico

Almacenamiento de productos químicos

Otros

Cilindro

Comerciante/a granel

En el sitio

A bordo

Perspectivas regionales:

América del Norte domina el mercado de almacenamiento de hidrógeno debido a la creciente demanda de pilas de combustible H2 para su uso en estaciones de servicio y el aumento de la demanda de hidrógeno refinado en la región de América del Norte está contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado. Se espera que Asia-Pacífico crezca durante el período previsto de 2023 a 2030 debido al impacto de las mejoras de productividad. Los países emergentes de la región de Asia y el Pacífico están adoptando diversos equipos extranjeros en el almacenamiento de hidrógeno que mejoran la eficiencia de la producción. Junto con el creciente uso de energía estacionaria, el transporte y la energía portátil están aumentando significativamente el crecimiento del mercado.

Un informe confiable de estudio de mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno está meticulosamente elaborado a través de un análisis de mercado en profundidad realizado por un equipo de expertos de la industria, analistas dinámicos, pronosticadores competentes e investigadores bien informados. Además, emplea una variedad de cuadros, gráficos y tablas para presentar de manera efectiva una gran cantidad de datos e información. Además, los factores de influencia clave, incluidos los impulsores del mercado, las restricciones y el análisis competitivo, se examinan mediante el análisis FODA bien establecido, lo que lo convierte en un informe de investigación de mercado completo. Las empresas pueden lograr un conocimiento completo de las condiciones y tendencias generales del mercado con la información y los datos cubiertos en el informe ganador del mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno.

Características importantes que se encuentran en la oferta y aspectos destacados clave de los informes:

-Descripción detallada del mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno

-Cambiar la dinámica del mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno de la industria

-Segmentación profunda del mercado por tipo, aplicación, etc.

-Tamaño del mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

-Panorama competitivo del mercado de Almacenamiento de energía de hidrógeno

-Estrategias de actores clave y ofertas de productos

-Segmentos/regiones potenciales y de nicho que muestran un crecimiento prometedor.

