El informe tiene como objetivo ofrecer una perspectiva integral sobre el mercado de 1-Decanol 2030. Ofrece una descripción general de la industria, que abarca un análisis del crecimiento del mercado desde perspectivas históricas y futuristas, centrándose en parámetros clave como los datos de ingresos, demanda y oferta, cuando corresponda. El estudio proporciona estimaciones regionales, pronósticos y análisis de tendencias para numerosos países, incluidos EE. UU., Canadá, México, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Turquía, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo y el resto de Europa. , así como Japón, China, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico . Además, cubre Brasil, Argentina, el resto de Sudamérica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Sudáfrica y el resto de Medio Oriente y África, entre otros. El informe también aborda el impacto de la COVID-19 y proporciona previsiones para la recuperación posterior a la misma.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de 1-decanol alcance los 362,42 millones de dólares en 2030, lo que equivale a 220,64 millones de dólares en 2022, registrando una tasa compuesta anual del 6,40% durante el período previsto de 2023 a 2030.

Jugadores destacados del mercado global 1-Decanol : Kao Corporation (Japón), BASF SE (Alemania), SASOL (Sudáfrica), Exxon Mobil Corporation (EE. UU.), Shell (Reino Unido), Parchem fine & Specialty Chemicals (EE. UU.), Merck KGaA ( Alemania), Spectrum Chemical (EE.UU.), Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. (Japón), Wilmar International Ltd (Singapur), Arkema (Francia), SABIC (Arabia Saudita), Jarchem Innovative Ingredients LLC (EE.UU.), Emery Oleochemicals ( Estados Unidos), Restek Corporation (Estados Unidos), entre otros.



Alcance del mercado global de 1-Decanol :

Tipo

Sintético

Natural

tipo de fuente

Basado en petroquímicos

Basado en oleoquímicos

Solicitud

Plastificantes

Lubricantes

Detergentes y limpiadores

Cosmética y Cuidado Personal

Productos farmacéuticos

Sabores y fragancias

Otros

Perspectivas regionales:

Se espera que Asia-Pacífico domine el mercado del 1-decanol debido a la alta demanda de productos de cuidado personal en esta región. Además, debido a la fuerte presencia de industrias de usuarios finales bien establecidas, la enorme base industrial en las principales economías como China e India impulsará aún más el crecimiento del mercado. Se prevé que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de 1-decanol durante el período previsto de 2023-2030 debido al aumento de la preferencia por materiales biodegradables y al aumento de la demanda de productos de belleza en esta región.

Tabla de contenido del mercado 1-Decanol :

1: Introducción, producto impulsor del mercado, objetivo de estudio y alcance de la investigación del mercado global de 1-Decanol.

2: Resumen exclusivo: la información básica del mercado global de 1-Decanol.

3: Impacto cambiante en la dinámica del mercado: impulsores, tendencias, desafíos y oportunidades del 1-Decanol global; Análisis post COVID.

4: Presentación del análisis global de factores de mercado de 1-Decanol, análisis de impacto posterior a COVID, cinco fuerzas de Porters, cadena de suministro/valor, análisis PESTEL, entropía de mercado, análisis de patentes/marcas.

5: Visualización por tipo, usuario final y región/país.

6: Evaluación de los principales fabricantes del mercado global 1-Decanol que consta de su panorama competitivo, análisis de grupo de pares, matriz BCG y perfil de la empresa.

7: Evaluar el mercado por segmentos, por países y por fabricantes/empresa con participación en los ingresos y ventas por países clave en estas diversas regiones.

… Continuará

