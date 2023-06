Se prevé que el mercado mundial de la sal comestible crezca a una CAGR considerable del 4,0 % durante el período de pronóstico. El aumento del uso de sal comestible en las industrias alimentarias está actuando como uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. La alta demanda de sal comestible se explica para la preparación de diversos tipos de alimentos, como alimentos enlatados, productos cárnicos, salsas, sopas y otros alimentos de consumo diario. Además, para mejorar la nutrición, la sal comestible también juega un papel importante.

Por ejemplo, en octubre de 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció una guía de sal para la industria alimentaria con el fin de reducir la carga de enfermedades crónicas entre las personas a través de una mejor nutrición. Dado que las personas se enfrentan a una epidemia creciente de afecciones prevenibles relacionadas con la dieta, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, y con ese propósito, el trabajo de la agencia en esta área se ha vuelto aún más urgente. Por lo tanto, al limitar ciertos nutrientes como el sodio en las dietas, se puede ayudar a prevenir enfermedades como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares que afectan de manera desproporcionada a los grupos minoritarios raciales y étnicos.

Cobertura de mercado

El número de mercado disponible para – 2021-2030

Año base- 2022

Período de pronóstico- 2023-2030

Segmento cubierto-

Por tipo

Por tipo de producto

Por usuario final

Regiones cubiertas-

América del norte

Europa

Asia-Pacífico

Resto del mundo

Panorama competitivo: Akzo Nobel NV, Cargill, Compass Minerals, MORTON SALT, INC. y Rio Tinto

Segmento de informe de mercado de sal comestible global

Por tipo

yodado

no yodado

Por tipo de producto

Sal marina

Sal de roca

Sal de vacío

Por usuario final

Alimento

Químico

Industrial

Médico

Segmento de informe de mercado de sal comestible global por región

América del norte

Estados Unidos

Canada

Europa

Reino Unido

Alemania

España

Francia

Italia

El resto de Europa

Asia-Pacífico

India

Porcelana

Japón

Corea del Sur

Resto de APAC

Resto del mundo

América Latina

Oriente Medio y África

