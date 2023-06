Se estima que el mercado global de Sistemas de monitoreo de presión de neumáticos tendrá un valor de US $ 11,651.2 Mn para fines de 2018 y alcanzará US $ 23,620.5 Mn para fines de 2026, a una CAGR de 9.2% durante el período de pronóstico.

Persistence Market Research (PMR) analiza el mercado de TPMS en su nueva publicación titulada “TPMS Market Global Industry Analysis 2013 – 2017 and Forecast 2018 – 2026”. Este estudio proporciona datos para 2017 junto con el pronóstico para el período (2018 – 2026). El objetivo principal del informe es identificar la dinámica del mercado y proporcionar actualizaciones e información recientes que afectan a varios segmentos del mercado global de TPMS. Para proporcionar una mejor comprensión del mercado de TPMS, el informe también incluye el análisis de los impulsores, restricciones y tendencias globales, que influyen en el escenario actual del mercado y el estado futuro del mercado global de TPMS durante el período de pronóstico.

Para comprender y evaluar las oportunidades y tendencias del mercado, el informe de mercado global TPMS se divide categóricamente en diferentes secciones según la segmentación del mercado: por tipo, tipo de vehículo, canal de ventas y región. El informe comienza con una descripción general del mercado TPMS y proporciona la definición y la taxonomía del mercado, junto con la cadena de valor, el análisis de precios, los impulsores, las restricciones y las tendencias del mercado. Las secciones que siguen incluyen el análisis del mercado global TPMS por tipo, por tipo de vehículo, por canal de ventas y por región. Todas las secciones anteriores evalúan el mercado de TPMS sobre la base de varios factores que afectan el mercado. Cada sección analiza los aspectos cualitativos y cuantitativos del mercado mundial de TPMS. Para dar una breve idea sobre las oportunidades de ingresos del tipo, tipo de vehículo, canal de ventas y segmentos regionales,

En la sección final del informe, proporcionamos la estructura del mercado global TPMS y un panorama detallado de la competencia con la participación y el rendimiento del mercado de la empresa para proporcionar una vista del tablero de los actores clave que operan en el mercado global junto con sus estrategias comerciales para informar audiencias. Se espera que esto permita a los clientes evaluar las estrategias implementadas por los líderes del mercado y ayudarlos a desarrollar estrategias efectivas en consecuencia.

Metodología de investigación

Para el análisis de datos de mercado, hemos considerado 2017 como año base, con números de mercado estimados para 2018 y pronósticos para 2018 – 2026. Para calcular el tamaño del mercado, el informe considera el precio promedio ponderado de TPMS según el tipo, como directo TPMS y TPMS indirecto, en geografías clave por país. El pronóstico evalúa los ingresos totales (US $ Mn) y el volumen (‘000 Unidades) del mercado global TPMS. Para deducir el valor de mercado se ha considerado el coste de cada tipo. Para proporcionar un pronóstico preciso, comenzamos evaluando el mercado actual, que forma la base de cómo se espera que se desarrolle el mercado global de TPMS en el futuro.

Los datos críticos del mercado, incluido el número base y las divisiones de segmentos, se han diseñado a través de una investigación secundaria y primaria en profundidad. Luego, estos datos se triangulan sobre la base de diferentes verticales al considerar los impulsores del lado de la oferta y de la demanda y otras dinámicas de varios mercados regionales, junto con entrevistas primarias de fabricantes y expertos de la industria que operan en el mercado global de TPMS. El pronóstico presentado en el informe evalúa el costo real de los diferentes tipos de TPMS y el costo según las marcas en el mercado global de TPMS durante el período de pronóstico.

También hemos analizado los diferentes segmentos del mercado global de TPMS en términos de puntos básicos compartidos (BPS) para comprender la contribución relativa de los segmentos individuales al crecimiento del mercado. Este nivel detallado de información es importante para identificar varias tendencias clave que rigen el mercado global de TPMS. El informe también analiza el mercado global de TPMS en función de la oportunidad del dólar absoluto. Esto generalmente se pasa por alto al estimar el pronóstico del mercado. Sin embargo, desde una perspectiva de ventas, es esencial identificar la oportunidad absoluta del dólar para identificar recursos potenciales en el mercado de TPMS.

PMR ha desarrollado un índice de atractivo del mercado para comprender los segmentos clave en términos de su desempeño y crecimiento en el mercado global de TPMS. Se espera que este índice de atractivo del mercado ayude a los clientes a identificar oportunidades de mercado reales en el mercado mundial de TPMS.

Jugadores claves. Jugadores principales

Algunos de los participantes clave del mercado informados en este estudio del mercado global TPMS incluyen ZF Friedrichshafen AG, Continental AG, Sensata Technologies, Inc., Denso Corporation, Pacific Industrial Co., Ltd., NXP Semiconductors, WABCO, Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, NIRA Dynamics AB, Bendix Commercial Vehicles Systems LLC, Dunlop Tech GmbH, Hamaton Automotive Technology Co., Ltd., Bartec USA LLC y ATEQ.

Segmentación

Tipo Directo

Indirecto tipo de vehiculo Coche de pasajeros

Vehículo comercial ligero (LCV)

Vehículo Comercial Pesado (HCV) Canal de ventas OEM (fabricante de equipos originales)

posventa Región América del norte

América Latina

Europa

Sudeste de Asia y el Pacífico

Porcelana

Oriente Medio y África (MEA)

Este informe cubre un análisis exhaustivo de:

Segmento de mercado

Dinámica del mercado

Tamaño de mercado

oferta demanda

Tendencias/problemas/desafíos actuales

Competencia y empresas relacionadas

Tecnología

Cadena de valor

El análisis regional incluye:

América del Norte (EE. UU., Canadá)

América Latina (México, Brasil)

Europa occidental (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España)

Europa del Este (Polonia, Rusia)

Asia Pacífico (China, India, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda)

Japón

Oriente Medio y África (países del CCG, Sudáfrica, África del Norte)

Puntos destacados del informe:

Resumen detallado de los principales mercados

Cambiando la dinámica de mercado de la industria.

Segmentación profunda del mercado

Tamaño de mercado histórico, actual y proyectado en términos de volumen y valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria

panorama competitivo

Estrategias de los principales actores y productos proporcionados.

Segmentos potenciales y de nicho, áreas que muestran un crecimiento prometedor

Una visión neutral del desempeño del mercado

Información esencial para que los participantes del mercado mantengan y fortalezcan su presencia en el mercado

