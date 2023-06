El mercado de dispositivos de visión nocturna se valoró en US $ 8,1 mil millones en 2022 y se espera que crezca a US $ 18,9 mil millones para 2032 a una CAGR del 8,8% durante el período de pronóstico.

Los drones equipados con dispositivos de visión nocturna ayudan a la policía a ubicar reuniones de personas mientras mantienen las normas de distanciamiento social. La tecnología también ayuda en la identificación de personas que no usan máscaras en lugares públicos.

Debido a los avances técnicos y la fuerte demanda en defensa, se prevé que aumente el mercado de dispositivos de visión nocturna. Se utilizan para fines civiles, como seguridad en el hogar, campamentos y búsqueda y rescate.

Con un aumento en eventos como ataques terroristas, allanamiento, seguridad fronteriza y contraataques, el requisito del ejército para operar de noche está aumentando, lo que resulta en un aumento en la demanda de dispositivos de visión nocturna en defensa.

La fusión de dispositivos de visión nocturna con tecnologías de sensores conduce a aproximaciones más precisas. Esta tecnología de fusión permite al usuario comunicar sin esfuerzo datos y fotografías al centro base y recopilar inteligencia para diversas actividades.

En varios países del mundo, las agencias gubernamentales están modernizando sus armas y dispositivos para mejorar las capacidades de navegación, vigilancia y selección de objetivos.

Esto aumenta la demanda de dispositivos de visión nocturna, lo que resulta en una expansión del tamaño del mercado de dispositivos de visión nocturna. El creciente requerimiento de misiones de combate y patrullaje en defensa ha resultado en mayores presupuestos de defensa a nivel internacional. Se prevé que mejore las oportunidades para los productores como resultado del aumento de la inversión gubernamental en dispositivos de visión nocturna de I+D.

Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con BAE Systems para colaborar en los avances tecnológicos en dispositivos de visión nocturna. Se prevé que el alto costo de los dispositivos de visión nocturna debido al uso de tecnología de tercera generación y los recortes presupuestarios de defensa obstaculicen la expansión del mercado de dispositivos de visión nocturna.

Por sus capacidades multitarea en muchas aplicaciones militares y de defensa, el mercado de dispositivos de visión nocturna se está expandiendo rápidamente. Sin embargo, se prevé que los altos costos de producción, debido al uso de materiales exóticos como la óptica de visión nocturna y la utilización de costosas tecnologías de tercera generación, obstaculicen la expansión del mercado de dispositivos de visión nocturna.

Debido al alto costo de los dispositivos de visión nocturna, particularmente las gafas de visión nocturna, estos dispositivos se emplean exclusivamente con fines militares. Ciertas consideraciones políticas obligan a ciertas empresas a mantener altos sus precios. Esto podría dificultar la adopción en el mercado de dispositivos de visión nocturna de dispositivos de visión nocturna (NVD) como gafas y visores.

El sector de las gafas tenía la mayor cuota de mercado de dispositivos de visión nocturna. La creciente demanda de dispositivos de visión nocturna, es decir, gafas de los sectores militar y de defensa, está impulsando la expansión del segmento. Además, es probable que el aumento de la inversión y los esfuerzos de I+D para actualizar los dispositivos de visión nocturna impulsen el mercado de los dispositivos de visión nocturna.

El sector de vigilancia de fronteras tiene la mayor cuota de mercado de dispositivos de visión nocturna y se prevé que aumente significativamente durante el período de pronóstico. El aumento de la demanda de dispositivos de visión nocturna y equipos de iluminación IR, vigilancia panorámica y cámaras termográficas, y la incorporación de la tecnología de protocolo de Internet (IP) en las cámaras de vigilancia están contribuyendo a la expansión del mercado de dispositivos de visión nocturna.

CONCLUSIONES CLAVE:

Se prevé que el mercado de dispositivos de visión nocturna en los Estados Unidos alcance los 6200 millones de USD para 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 8,7 % durante todo el período de investigación.

Se espera que el mercado de dispositivos de visión nocturna en el Reino Unido alcance los US$ 800 millones para 2032, con una CAGR del 7,9 % durante el período de pronóstico.

Para 2032, se espera que China tenga un mercado valorado en US$ 1.300 millones en dispositivos de visión nocturna , con una CAGR del 8,3 % durante todo el período de investigación.

Para 2032, se estima que el mercado japonés de dispositivos de visión nocturna tendrá un valor de US$ 1100 millones, con una CAGR del 8,0 % durante el período de investigación.

Con una tasa compuesta anual del 7,6 % durante todo el período de investigación, se prevé que Corea del Sur alcance un tamaño de mercado de 700 millones de dólares estadounidenses en dispositivos de visión nocturna para 2032.

Se espera que las gafas del mercado de dispositivos de visión nocturna crezcan a la CAGR más rápida del 8,5 % en la categoría de productos .

Se espera que la navegación aumente considerablemente en el apartado de aplicaciones del mercado de dispositivos de visión nocturna , con una CAGR del 8,6%.

PANORAMA COMPETITIVO:

Thales Group, FLIR® Systems, Inc., BAE Systems Plc, Collins Aerospace, Bharat Electronics Limited, L3 Technologies, Inc., Harris Group Inc., American Technologies Network Corp., Elbit Systems Ltd. y SATIR se encuentran entre las principales empresas involucrados en el mercado de dispositivos de visión nocturna .

DESARROLLO RECIENTE:

OmniVision Technologies, Inc., por ejemplo, presentó su tecnología de infrarrojo cercano (NIR) de segunda generación , “Nyxel 2”, para aplicaciones de visión nocturna y visión artificial en marzo de 2020. Esta tecnología tiene un mayor rango de visión , mayor calidad, y puede funcionar en condiciones de poca o ninguna luz.

Thermoteknix Systems Ltd. presentó su innovador sistema de localización de objetivos bioculares TiCAM 1000C en el evento de seguridad Security & Policing en febrero de 2021. Es una cámara portátil utilizada para observación, vigilancia y seguridad. También es apropiado para áreas con poca luz y clima inclemente.

Thales Group anunció el desarrollo conjunto de dispositivos de visión nocturna ELFIE con el productor de las fuerzas armadas indias MKU ltd en febrero de 2021. ELFIE proporcionará movilidad conveniente y capacidad de guerra nocturna . El dispositivo se puede usar con un casco o un arma, y ​​es adecuado tanto para el ojo izquierdo como para el derecho.

