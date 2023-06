By

Los motores pequeños, también conocidos como motores pequeños de gasolina o de gas, son motores de combustión interna que se utilizan en equipos de jardinería, vehículos utilitarios (vehículos pequeños) y aplicaciones auxiliares. Los motores pequeños considerados en este estudio se han clasificado principalmente en función de la cilindrada del motor, el tipo de combustible y la aplicación. Persistence Market Research ha publicado un nuevo estudio de mercado titulado ” Mercado de motores pequeños: análisis de la industria global 2013-2017 y pronóstico 2018-2026 “, que estudia el mercado mundial de motores pequeños y ofrece un análisis profundo para los próximos diez años.

El informe evalúa los factores macroeconómicos clave proyectados para respaldar el crecimiento del mercado de motores pequeños a nivel mundial y nacional. El informe sobre el mercado de motores pequeños también incluye los desafíos/restricciones que prevalecen en el mercado global junto con las oportunidades perceptivas, las últimas tendencias y las oportunidades potenciales para los participantes del mercado de motores pequeños en toda la cadena de valor.

El mercado mundial de motores pequeños se valoró en US$ 7.732,3 Mn en 2013 y se prevé que se valore en US$ 4.127,2 Mn para finales de 2018. Se espera que el mercado de motores pequeños crezca a una CAGR sustancial de 4.0% entre 2018 y 2026 y se estima que alcance un valor global de US$ 5,628.2 Mn para fines de 2026.

Mercado de motores pequeños: dinámica

La demanda de productos principales instalados con motores pequeños se ve significativamente afectada por cortes de energía impredecibles que pueden generar variaciones sustanciales e incertidumbres con respecto a los resultados financieros de un período a otro. Las ventas de motores pequeños están sujetas a los patrones de compra de los consumidores y a la demanda de una amplia gama de aplicaciones de motores pequeños, como generadores portátiles, que se ven afectados por cortes de energía causados ​​por apagones, tormentas eléctricas, huracanes, tormentas y otros problemas de confiabilidad de la red eléctrica.

El impacto de estos eventos de interrupción en las ventas puede variar según la frecuencia, la ubicación y la gravedad de las interrupciones. Entre los planificadores urbanos y los agentes inmobiliarios, ha aumentado la demanda de paisajismo en áreas comerciales y residenciales por parte de los habitantes, lo que alimenta directamente la demanda de motores pequeños. Aproximadamente, más del 60% de las personas tiende a pagar más por un departamento o espacio residencial con área ajardinada.

La demanda de paisajismo está aumentando para brindar un atractivo estético a las propiedades comerciales y residenciales. Los beneficios del paisajismo incluyen la restauración de plantas nativas en los paisajes residenciales, la adición de plantas en el interior para mejorar la calidad del aire y la productividad humana.

Además, la jardinería/paisajismo es una actividad preferida de ocio al aire libre. Según los datos y cifras presentados por la Asociación Nacional de Jardinería, más de 90 millones de hogares estadounidenses (27 millones de los cuales tienen más de 54 años) participan en algún tipo de actividad de jardinería y césped. La mayoría de los jardineros están de acuerdo en que la jardinería es buena para la mente, el cuerpo y el alma. Por lo tanto, el envejecimiento de la población también impulsará colectivamente la demanda de equipos de jardinería y motores pequeños.

El sector del alojamiento, la hotelería y la restauración se beneficiará directamente del crecimiento de la industria turística. La creciente preferencia de los consumidores por alojamientos amigables con el medio ambiente y restaurantes con jardín ha llevado a cambios en la infraestructura que exigen equipos eléctricos para exteriores. Es muy probable que esta tendencia aumente la demanda de equipos eléctricos para exteriores en el sector de la hostelería.

En un entorno de mercado volátil a nivel macro, se espera que la prominencia del mercado en línea y el cambio en la fabricación de motores pequeños a Asia fomenten un nuevo crecimiento de las ventas en el mercado de motores pequeños. También se espera que el crecimiento de los motores pequeños utilizados para actividades recreativas se mantenga sólido, respaldado por un pronóstico de crecimiento optimista para el PIB regional.

Mercado de motores pequeños: Pronóstico

A medida que se acelera el crecimiento del PIB, también aumentan los niveles de ingresos y confianza del consumidor, lo que aumenta aún más la demanda de motores pequeños. Se proyecta que el segmento de 101-300 CC, que se expande a una CAGR del 5,8% durante el período de pronóstico, gane 340 BPS para 2026. El segmento de 301-600 se considera un segmento atractivo en términos de participación de mercado, debido a la alta ventas de motores pequeños en América del Norte y Europa.

