Productos (Pouches, Bandejas, Clamshell Packs, Wrap Films, Bolsas, Cajas, Latas, Otros), Accesorios (Etiquetas, Tapas, Otros), Material (Vidrio, Aluminio, Papel y Cartón, Plásticos, Teca, Otros), Aplicación (Estériles envasado, envasado no estéril), canal de distribución (directo, minorista), usuarios finales (fabricación médica, envasado por contrato, envasado minorista, otros)

Productos (Pouches, Bandejas, Clamshell Packs, Wrap Films, Bolsas, Cajas, Latas, Otros), Accesorios (Etiquetas, Tapas, Otros), Material (Vidrio, Aluminio, Papel y Cartón, Plásticos, Teca, Otros), Aplicación (Estériles envasado, envasado no estéril), canal de distribución (directo, minorista), usuarios finales (fabricación médica, envasado por contrato, envasado minorista, otros)

Jugadores del mercado cubiertos