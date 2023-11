Proyección del tamaño del mercado de cremas no lácteas que superará el dólar en tasa de crecimiento: descripción general del pronóstico de ingresos y análisis de participación de mercado

Actores del mercado cubiertos

Nestlé SA (Suiza), Danone SA (Francia), Balchem ​​​​Corporation (EE. UU.), FrieslandCampina Kievit BV (Países Bajos), Super Group Ltd. (Sudáfrica), Conservas Food Specialty Co. Ltd. (Tailandia), Rich Products Corporation (Estados Unidos), PT Santos Premium Krimer (Indonesia), Custom Food Group (Estados Unidos), Fujian Jumbo Grand Food Co Ltd. (China), Mokate Group (Polonia), Califia Farms LP (Estados Unidos), Vitusa Corp. (Estados Unidos), Korn Thai Co. Ltd. (Tailandia), Almer Malaysia Sdn. Bhd. (Malasia), Viceroy Holland BV (Estados Unidos)