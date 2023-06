Mercado de seguridad de red 2021-2026

Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” Mercado de seguridad de red “ mediante el análisis FODA, es decir, fortaleza, debilidad, oportunidades y amenazas para la organización. El informe de mercado Seguridad de red también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave en el mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera de la organización.

La introducción de tecnologías de virtualización y el uso creciente de aplicaciones basadas en la web son algunos de los factores que respaldan el crecimiento del mercado de seguridad de redes. La seguridad de la red ayuda a las empresas a proteger la vía de comunicación contra el acceso no autorizado y el uso indebido de datos. Existe una demanda creciente de servicios de seguridad avanzados y de integración de soluciones de seguridad de red con otros servicios de seguridad para mitigar el riesgo de ataques cibernéticos.

Dentro de la seguridad de la red, el cifrado y los cortafuegos son las soluciones más adoptadas por las empresas para proteger su red y su información. La solución de seguridad de red monitorea la actividad del usuario, creando limitaciones de acceso, capacitando y educando a los usuarios, información detallada de las actividades de registro, creación de un plan de respuesta a la violación de datos, gestión de cumplimiento, cifrado de datos y gestión de aplicaciones web.

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : PaloAlto Networks, Sonicwall, McAfee, CheckPoint Software Technologies, AT&T, Microsoft, Cisco, Optiv Security Inc., Juniper y Siemens y más.

Este informe cubre el volumen de ventas, el precio, los ingresos, el margen bruto, los fabricantes, los proveedores, los distribuidores, los intermediarios, los clientes, el crecimiento histórico y las perspectivas futuras en Seguridad de la red.

Mercado de seguridad de redes: impulsores y desafíos

El principal factor que impulsa el mercado de la seguridad de redes es la creciente necesidad de soluciones de seguridad para la tecnología en la nube. Debido al uso intensivo de la virtualización, las amenazas como el malware o los procesos defectuosos reducen la eficiencia del hipervisor. Esto ha alentado a los proveedores de soluciones de seguridad de red a ofrecer soluciones de seguridad de red avanzadas como Firewall para escanear cada byte de cada paquete en todo el tráfico de red. Esta solución de seguridad de red fortalece la seguridad basada en la nube al proporcionar beneficios adicionales, como protección contra malware, detección de intrusos, robo de datos de violación de políticas y otras medidas de seguridad.

El desafío clave en el mercado de la seguridad de redes es la creciente demanda de soluciones que puedan respaldar el enfoque BYOD. Con la introducción de la política BYOD, las empresas permiten a sus empleados acceder a la información comercial a través de sus dispositivos personales y seguir una política de red abierta e interconectada. Esto crea dificultades para que la solución de seguridad de la red comprenda si la acción ha sido realizada por el dispositivo, la máquina o el ser humano. Muchos proveedores de soluciones de seguridad de red están trabajando para desarrollar una solución de seguridad inteligente que pueda proteger la información, no solo el dispositivo o la vía de comunicación.

Otra restricción en la seguridad de la red es la vulnerabilidad a los ataques cibernéticos. Esto ha afectado gravemente el sistema operativo de las empresas, ya que muchas organizaciones ejecutan sus dispositivos conectados a la red sin actualizaciones de seguridad de la red, enfrentan el problema de la vulnerabilidad a los virus, el robo y la pérdida de datos junto con la integración y la conectividad en la nube. Esto ha dado a los piratas informáticos y ciberatacantes un fácil acceso a la red de la organización. Para asegurar la red, se necesita detección oportuna, eliminación de virus y control. Es necesario identificar y corregir los problemas relacionados con el rendimiento y la confiabilidad de la red.

Mercado de seguridad de red: segmentación

En este mercado las empresas ofrecen soluciones

Segmentación en base a la solución:

Cifrado de datos

Protección de malware

Filtrado de URL y contenido

Detección avanzada de amenazas y gestión de vulnerabilidades

Gestión de aplicaciones web

Seguridad del cortafuegos

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

Partes interesadas clave

Fabricantes del mercado de seguridad de redes

Distribuidores/comerciantes/mayoristas del

mercado de seguridad de redes Fabricantes de subcomponentes del mercado de seguridad de redes

Proveedores

intermedios

