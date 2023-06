Mercado de cartografía electrónica marina 2022-2026

La creciente tendencia hacia la navegación marítima moderna para una operación marítima eficiente traduce la necesidad de la navegación electrónica en una gran oportunidad de mercado para la cartografía electrónica. La Cartografía Electrónica / Sistemas Electrónicos de Navegación es una herramienta de navegación con navegador GPS integrado a las bases de datos de navegación.

Muestra imágenes satelitales de alta calidad en pantalla, proporciona gráficos de datos interactivos que se utilizan para mejorar la experiencia de navegación y los informes automáticos en el entorno marino.

Diseñado para encontrar el mejor rumbo para la navegación, transferencia de información fluida entre barcos, entre barco y tierra. La implementación de sistemas de navegación electrónicos ayuda a estandarizar los informes marítimos, aumentar la seguridad y la protección, la eficiencia logística, el análisis de incidentes y mejorar la investigación. Se espera que el mercado de la cartografía electrónica sea testigo de un gran crecimiento debido a sus diversos beneficios y las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Jugadores claves. Jugadores principales:

El informe ha perfilado algunos de los jugadores importantes que prevalecen en el mundo como : Honeywell International, Inc., Rockwell Collins, Inc., Furuno, Jeppesen (C-MAP), Raytheon Anschutz, Thales Group, Northrop Grumman (Sperry Marine), Navionics , Transas, IIC Technologies, Garmin Ltd y más.

Mercado de cartografía electrónica en la industria marina: impulsores

El aumento de la conectividad global a través de las comunicaciones por satélite y la creciente necesidad de optimizar el transporte marítimo en términos de seguridad, eficiencia y transparencia en la operación está acelerando el crecimiento del mercado de la cartografía electrónica.

El aumento de la conciencia sobre los beneficios potenciales de los sistemas de navegación electrónica, como la gestión de flotas, el control de la carga y las operaciones logísticas optimizadas para mejorar la eficiencia portuaria, son algunos de los factores de crecimiento que se prevé impulsarán el crecimiento de la cartografía electrónica en la industria marítima. Además, la creciente conciencia de la corrección y actualización continuas de las cartas de navegación se identifica como un factor de crecimiento obvio que impulsa el mercado de la cartografía electrónica en la industria marina.

Además, el plan de implementación de la estrategia (SIP) para la navegación electrónica de la Organización Marítima Internacional (OMI) y la tendencia en movimiento hacia las cartas electrónicas a partir de las cartas en papel son los principales factores de crecimiento potencial que impulsan el mercado de la cartografía electrónica en la industria marina. Sin embargo, es probable que la adaptabilidad al sistema de navegación electrónico y la falta de experiencia impidan la progresión del mercado de cartografía electrónica en la industria marina.

Mercado de cartografía electrónica marina: segmentación

El mercado de cartografía electrónica está segmentado según el usuario final, los componentes y la región.

Sobre la base de la cartografía electrónica del usuario final, el mercado está segmentado en mercado comercial y de defensa .

Sobre la base de los componentes, el mercado de la cartografía electrónica se segmenta en cartas de navegación y sistemas de navegación .

Las cartas de navegación se pueden subdividir en licencias directas y de pago por navegación (PAYS).

Por sistema de navegación, el mercado de la cartografía electrónica se puede subdividir en sistemas de cartas electrónicas (ECS), sistemas de visualización de cartas ráster (RCDS) y sistemas de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS).

Cobertura regional (producción regional, demanda y pronóstico por países, etc.):

América del Norte (EE. UU., Canadá, México)

Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, España, etc.)

Asia-Pacífico (China, India, Japón, Sudeste de Asia, etc.)

América del Sur (Brasil, Argentina, etc.)

Medio Oriente y África (Saudi Araia, Sudáfrica, etc.)

Partes interesadas clave

Fabricantes del mercado de cartografía electrónica

marina Distribuidores / comerciantes / mayoristas del mercado

de cartografía electrónica marina Fabricantes de subcomponentes del mercado

Proveedores

intermedios

