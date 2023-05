Data Bridge Market Research analiza que el mercado de telas recubiertas de elastómero será testigo de una CAGR del 3,57 % durante el período de pronóstico de 2021-2028. La creciente demanda de telas recubiertas de elastómero, especialmente en países en desarrollo como India y China, para aplicaciones industriales, interiores, maquinaria, lonas, protección UV, deportes, construcción textil, ropa técnica y ropa de protección y otras aplicaciones, particularmente en países en desarrollo para la humedad y industrialización El crecimiento en la adopción de telas impermeables en la industria de la construcción para frenar el aumento es un factor importante atribuido al crecimiento del mercado de telas recubiertas de elastómero.

Del propio nombre se desprende claramente que las telas recubiertas de elastómero son telas que se tratan, recubren y recubren para que el material dure más y sea resistente a la suciedad, el agua, el aceite y otros líquidos . Los tejidos recubiertos de elastómero son inherentemente antiestáticos, antibacterianos y antifúngicos y, por lo tanto, se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales.

La creciente demanda de telas elastoméricas recubiertas en la industria de la edificación y la construcción, especialmente en los países en desarrollo, es la causa fundamental para impulsar la tasa de crecimiento del mercado. Las crecientes aplicaciones de telas recubiertas elastoméricas, como automóviles e instalaciones de transporte, y el crecimiento y expansión de varias industrias de usuarios finales, especialmente en países en desarrollo, tendrán un impacto directo y positivo en la tasa de crecimiento del mercado. La creciente conciencia de las propiedades únicas de las telas recubiertas elastoméricas y el creciente interés en el avance tecnológico y la modernización de las tecnologías de producción allanarán el camino para el crecimiento del mercado.

Sin embargo, la falta de demanda y suministro de materias primas debido a los cierres y las fluctuaciones de precios supondrán un gran desafío para el crecimiento del mercado. Los altos costos asociados con la competencia en I+D reducirán las tasas de crecimiento del mercado. Las crecientes preocupaciones ambientales y el número significativo de sustitutos de las telas recubiertas de elastómero también obstaculizarán la tasa de crecimiento del mercado.

Análisis competitivo de cuota de mercado de paisajismo y telas recubiertas de elastómero

El panorama competitivo del mercado de Telas recubiertas de elastómero proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, sitios e instalaciones de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos y amplitud y amplitud del producto. , la aplicación está incluida. dominio. Los puntos de datos anteriores proporcionados se relacionan únicamente con el enfoque de la empresa relacionado con el mercado de telas recubiertas de elastómero.

Los principales actores cubiertos en el informe de mercado Telas recubiertas de elastómero son ContiTech AG, Uniroyal Global Engineered Products Inc., Saint-Gobain, Trelleborg AB (publ), Sioen Industries NV, SPRADLING GROUP, OMNOVA Solutions Inc., SRF Limited, Colley Group, inStyle Coated Fabric Solutions, LLC, COLMANT COATED FABRICS, EREZ Thermoplastic Products, Marlen Textiles, Mid-Mountain Materials, Morbern Europe, Mount Vernon Mills, Inc., Chemprene Inc., Seaman Corporation, Ningbo Hongwei Industry Co., Ltd. y Dickson, entre otros jugadores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado se proporcionan por separado para todo el mundo, América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur. Los analistas de DBMR comprenden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Este informe de mercado de Tejidos recubiertos de elastómero proporciona detalles para analizar oportunidades en términos de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, bolsas de ingresos emergentes y cambios en el mercado. .proporciona Regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansión geográfica, innovaciones tecnológicas en el mercado.

Alcance del mercado global Telas recubiertas de elastómero y tamaño del mercado

El mercado de telas recubiertas elastoméricas está segmentado según el tipo, la tela, el color , el sistema de laca, el método de recubrimiento, el proceso de recubrimiento, las propiedades de la superficie, la aplicación y el usuario final . El crecimiento entre diferentes segmentos ayuda a obtener conocimiento relacionado con los diferentes factores de crecimiento que se espera que prevalezcan en el mercado y ayuda a formular diferentes estrategias que ayuden a identificar las diferencias entre las aplicaciones clave y los mercados objetivo.

Según el tipo, el mercado de telas recubiertas de elastómero está segmentado en telas recubiertas de poliuretano termoplástico (TPU), telas recubiertas de olefina termoplástica (TPO), telas recubiertas de cloruro de polivinilo (PVC), telas recubiertas de caucho y telas recubiertas de silicona.

Sobre la base de la tela, el mercado de telas recubiertas de elastómero se segmenta en hilos, no tejidos, compuestos y otros. El hilo se subdivide en PES, entretela baja de PES y fibra de vidrio.

Sobre la base del color, el mercado de telas recubiertas de elastómero se segmenta en transparente, color camuflaje, morado, naranja, rayado, negro, marrón, metalizado, blanco, amarillo, beige, gris, verde, azul, rojo y otros.

Según el sistema de laca, el mercado de telas recubiertas de elastómero se clasifica en acrílico, F1, nano y otras sin laca.

Basado en el método de recubrimiento, el mercado de telas recubiertas elastoméricas está segmentado en recubrimiento directo con rodillo, curado en seco, recubrimiento calandrado, recubrimiento por extrusión de fusión en caliente, acabado con espuma y otros.

Sobre la base del proceso de recubrimiento, el mercado de telas recubiertas elastoméricas se segmenta en mezcladas y formuladas, recubiertas por extensión, recubiertas por inmersión y otras.

Según las propiedades de la superficie, el mercado de telas recubiertas de elastómero se segmenta en mate, alto brillo, relieve, mate seda, lustre seda y otros.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de telas recubiertas elastoméricas se segmenta en navegación, contenedores, impresión, piscina, carpa, industrial, interior, maquinaria, lona, ​​protección UV, deportes, construcción textil, geotextil, indumentaria, indumentaria técnica y protección. Vestir. etc.

Sobre la base del usuario final, el mercado de telas recubiertas elastoméricas está segmentado en Textil, Automoción y Transporte, Construcción e Infraestructura, Deportes y Ocio, Embalaje, Marítimo, Militar y otros. Cada segmento se subdivide según el tipo en telas recubiertas de poliuretano termoplástico (TPU), telas recubiertas de olefina termoplástica (TPO), telas recubiertas de cloruro de polivinilo (PVC), telas recubiertas de caucho y telas recubiertas de silicona.



Según el análisis regional, el mercado se distribuye principalmente en las siguientes regiones geográficas principales:

América del Norte (EE. UU., Canadá) Europa (Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, resto de la UE) Asia Pacífico (India, Japón, China, Corea), Australia, resto de APAC) América Latina (Chile, Brasil, Argentina, resto de América Latina) Oriente Medio y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, resto de MEA)







