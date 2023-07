Hoffman-La Roche Ltd, Abbott, Danaher, Thermo Fischer., Siemens., Abaxis, Hologic Inc., Bio-Rad Laboratories Inc., BD, Enzo Biochem Inc., Trivitron Healthcare, Shenzhen New Industry Biomedical Engineering Co., Ltd. , Sinduri Biotec, Sekisui Diagnostics, Nipro Diagnostics, Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd., Werfen Companies.