Análisis de la Industria Global

El mercado de la impresión textil es una industria global que involucra la producción de telas impresas utilizando una variedad de tecnologías y procesos de impresión. Los métodos de impresión textil incluyen varias técnicas como la serigrafía, la serigrafía rotativa, la impresión con rodillo, la impresión por transferencia térmica y la impresión digital directa a la prenda (DTG).

La aplicación de colores y patrones de diseño para decorar telas acabadas se denomina estampado. Dado que el color se aplica a la tela cuando se imprime, no afecta el color o el patrón cuando se lava. La impresión textil es el proceso de aplicar color a la tela en patrones y diseños definidos.

El estampado textil a veces se confunde con el teñido. El teñido implica verter tinta uniformemente sobre una tela de un solo color, mientras que la impresión textil implica aplicar dos o más colores en algún lugar de la tela en un patrón establecido. La impresión textil utiliza bloques de madera, plantillas, placas de huecograbado o rodillos para aplicar color a la tela. Los tintes oscuros se utilizan en la impresión para evitar que el color se extienda más allá de los límites del diseño.

Haga clic en el enlace Informe de muestra: https://www.persistencemarketresearch.com/samples/3457

El principal objetivo de la estampación textil es producir telas con diseños atractivos y patrones definidos. Sobre la base de la tecnología, el mercado global de impresión textil se puede segmentar en impresión directa, teñido (blanco y de color) y tintas resistentes (resina blanca y de color).

Otros métodos de impresión incluyen la impresión en bloque, la impresión en rollo, la impresión a doble cara, la serigrafía, la impresión con plantillas, la impresión por transferencia, la impresión por transferencia, la impresión por chorro de agua, la impresión e impresión electrostática. digital. Se espera que la impresión digital registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico.

Haga clic en el enlace del informe personalizado: https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/3457

Asia-Pacífico tiene la mayor cuota de mercado de impresión textil, seguida de Europa y América del Norte. Solo China e India tienen la mayor cuota de mercado de impresión textil en el mundo. Se espera cierto crecimiento en Europa en un futuro próximo.

Se espera que la región de Asia y el Pacífico registre el mayor crecimiento y mantenga su dominio durante el período de pronóstico. La demanda interna en India y China son las principales regiones de crecimiento para la demanda de tecnología de impresión textil en la región de Asia-Pacífico.

El desarrollo de la tecnología junto con la aparición de métodos de impresión está impulsando el mercado mundial de la impresión textil. Además, a medida que aumenta el ingreso disponible, los clientes pueden comprar piezas de diseñador con diseños atractivos en las telas. Esto, a su vez, impulsa el mercado mundial de la impresión textil. Además, se espera que la creciente demanda de impresión digital de saris y prendas mejore la tecnología de impresión textil hasta cierto punto.

Hable con un experto haciendo clic en el enlace : https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/3457

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado mundial de la impresión textil son AM Printex, JV Digital Printing, Digitex India Inc., AGS Transact Technologies, Dazian LLC, Fisher Textiles, Inc., Glen Raven, Inc., Dickson Coatings, Mehler Technologies y China teñido Holdings, Ltd

Puntos clave cubiertos en el informe

Este informe segmenta el mercado según el tipo, la aplicación, el producto, la tecnología, etc. (si corresponde).

El informe cubre la segmentación geográfica. América del norte Europa Asia Calor

Este informe contiene tamaños de mercado y pronósticos para diferentes segmentos y regiones desde 2010 hasta 2020.

El informe incluye perfiles de empresas de algunas de las principales empresas que operan en el mercado.

El informe también proporciona a los tutores un análisis de cinco fuerzas del mercado.

Haga clic en el enlace para reservar el informe: https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/3457

Sobre nosotros:

Análisis de expertos, conocimientos prácticos y recomendaciones estratégicas: el equipo de automatización industrial de Persistence Market Research ayuda a clientes de todo el mundo con sus necesidades únicas de inteligencia comercial. Con un repositorio de más de 500 informes sobre TI y Telecomunicaciones, de los cuales más de 100 informes específicos para TI y Telecomunicaciones. El equipo proporciona investigación y análisis de extremo a extremo sobre tendencias regionales, impulsores del crecimiento del mercado y esfuerzos de desarrollo de investigación en la industria de TI y telecomunicaciones.

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

Dirección: 305 Broadway, piso 7, ciudad de Nueva York,

Nueva York 10007 Estados Unidos

doctorado de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas – [email protected]