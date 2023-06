By

Mercado de ciberseguridad automotriz

En 2022, el mercado de ciberseguridad automotriz se estimó en US$ 2.143,1 millones; para fines de 2033, se prevé que tenga un valor de US$ 26.492,6 millones. De 2023 a 2033, se prevé que el mercado de ciberseguridad automotriz se desarrolle a una CAGR de 25,8%, valorada en US$ 2.661,7 Mn en 2023.

Tamaño del mercado de seguridad cibernética automotriz (2023) US$ 2.661,7 Mn Valor de mercado proyectado (2033) US$ 26.492,6 Mn Tasa de crecimiento del mercado global (2023-2033) 25,8% Cuota de mercado del segmento de hardware (2022) 43,4% Tasa de crecimiento del mercado de la India (2022) 25,4% Cuota de mercado del segmento de vehículos a base de combustible (2022) 62,2%

El mercado de la ciberseguridad automotriz se refiere al uso de tecnología, procesos y prácticas para proteger los vehículos y sus sistemas conectados de los ataques cibernéticos. A medida que los vehículos se conectan cada vez más y dependen más de los sistemas digitales, el riesgo de ataques cibernéticos a los vehículos ha aumentado. El mercado de la ciberseguridad automotriz ha surgido en respuesta a este riesgo, con empresas que desarrollan soluciones para ayudar a proteger los vehículos de una variedad de amenazas cibernéticas.

El mercado de la ciberseguridad automotriz incluye una variedad de soluciones, que incluyen sistemas de detección de intrusos, firewalls, encriptación y protocolos de comunicación segura. Estas soluciones pueden ayudar a evitar el acceso no autorizado a los sistemas de un vehículo, proteger contra ataques de malware y ransomware y permitir una comunicación segura entre un vehículo y sistemas externos.

El crecimiento del mercado de la ciberseguridad automotriz ha sido impulsado por factores como la creciente prevalencia de vehículos conectados, la creciente conciencia de los riesgos de ciberseguridad y el creciente número de regulaciones y estándares de la industria relacionados con la ciberseguridad de los vehículos. El mercado también se ha visto afectado por ataques cibernéticos de alto perfil en vehículos, que han puesto de relieve los peligros potenciales de las amenazas cibernéticas para los vehículos y sus pasajeros.

Se espera que el mercado de la ciberseguridad automotriz siga creciendo en los próximos años, impulsado por factores como la creciente demanda de vehículos conectados, el creciente uso de vehículos autónomos y la necesidad de soluciones robustas de ciberseguridad para protegerse contra una variedad de amenazas. Sin embargo, el mercado también enfrenta desafíos como la necesidad de estandarización y colaboración en toda la industria, y la necesidad de una inversión continua en investigación y desarrollo para adelantarse a las amenazas cibernéticas en evolución.

Impacto del brote de COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto rápido y severo en la industria automotriz integrada global. El impacto generalizado de la pandemia ha revelado una vulnerabilidad significativa en las cadenas de suministro corporativas. Los cierres de fábricas, las interrupciones en la cadena de suministro y la disminución de la demanda han pasado factura. El impacto provocó una interrupción global en las exportaciones de piezas chinas, interrupciones en la fabricación a gran escala en toda Europa y el cierre de plantas de ensamblaje en los EE. UU.

La industria automotriz hace una contribución significativa a la economía global. La facturación anual de la industria es equivalente a la sexta economía más grande del mundo. Sin embargo, en medio de la pandemia de COVID-19, la industria automotriz enfrentó una fuerte caída en la demanda y las inversiones. Se estima que los cierres de fábricas en Europa y América del Norte provocaron que alrededor de 2,2 millones de vehículos de pasajeros se retiraran de los programas de producción, a un costo de alrededor de US$ 70 mil millones en ingresos perdidos para las empresas de fabricación de automóviles y piezas. Además, según las estimaciones, los 20 principales fabricantes de equipos originales en el sector automotriz global verán disminuir sus ganancias en aproximadamente US$ 100 mil millones en 2020.

Durante el brote, la producción y el desarrollo de productos y soluciones de seguridad cibernética para automóviles se redujeron entre un 6 % y un 8 % en el primer y segundo trimestre de 2020, debido a la caída de la producción en las fábricas chinas, ya que son uno de los principales fabricantes de productos de seguridad de hardware del mundo. y proveedores Sin embargo, según las estimaciones, la producción se ha vuelto bastante estable desde los dos últimos trimestres de 2020 y la demanda ha comenzado a recuperar terreno nuevamente.

Empresas clave perfiladas

Vector Informatik GmbH

Seguridad Karamba

Sinopsis

Seguridad ascendente

Sectigo Limited

ESCRITURA

RunSafe Security, Inc.

Tendencia Micro

Harman Internacional

Segmentos clave de la investigación de la industria de mercado de Seguridad cibernética automotriz

Componente:

Hardware Módulos de seguridad de hardware (HSM) Puertas de enlace seguras para redes de vehículos Módulos de plataforma confiable (TPM) Otros

Software Cortafuegos integrados Cifrado y Criptografía Biometría y autenticación Otros

Servicios Servicios profesionales Consultoría de seguridad y evaluación de riesgos Integración y Despliegue Soporte y Mantenimiento Servicios de seguridad gestionados



Solicitud:

Telemática

Sistemas de infoentretenimiento

Sistemas de tren motriz

ADAS y Sistemas de Seguridad

Sistemas de control del cuerpo

Otros

Vehículo:

Vehículos a base de combustible Carros pasajeros Vehículos comerciales

Vehículos eléctricos Carros pasajeros Vehículos comerciales



Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Pacífico Sur de Asia

Oriente Medio y África

