Proteasa en el tamaño del mercado de alimentos para animales y su participación alcanzará los dólares con una CAGR fuerte: aumento de la incidencia de enfermedades crónicas para impulsar el crecimiento del mercado

Actores del mercado cubiertos

Dow (Estados Unidos), BASF SE (Alemania), Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca), DSM (Países Bajos), DuPont (EE.UU.), Evonik Industries AG (Alemania), NOVUS INTERNATIONAL (EE.UU.), Alltech (Nicholasville), Associated British Foods plc (Reino Unido) Uni), Charoen Pokphand Foods PCL (Tailandia), Cargill, Incorporated (Estados Unidos), Nutreco (Países Bajos), ForFarmers. (Países Bajos), De Heus Animal Nutrition (Países Bajos), Land O’Lakes (Estados Unidos), Kent Nutrition Group (Estados Unidos), JD HEISKELL & CO. (Estados Unidos), Perdue Farms (Estados Unidos), SunOpta (Canadá), Scratch and Peck Feeds (Estados Unidos), De Heus Animal Nutrition (Países Bajos), MEGAMIX (Rusia), Agrofeed (Hungría)