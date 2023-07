Como tal, se estima que el mercado global de dispositivos de fibrilación auricular esté valorado en US$ 3900 millones en 2022, y se espera que el mercado muestre una CAGR saludable de más del 14 % durante el período de pronóstico ( 2020-2030 ).

Los dispositivos de electrofisiología intervencionista ya han tenido un impacto significativo en los pacientes que sufren de arritmias cardíacas y se están adoptando cada vez más como una opción de tratamiento permanente para la fibrilación auricular. Los procedimientos como la ablación por radiofrecuencia, la crioablación y el laberinto de Cox se realizan bien en la práctica actual. Estudios recientes han encontrado que la crioablación es más efectiva que el tratamiento médico y se usa ampliamente en la práctica médico quirúrgica.

El mercado general está impulsado principalmente por la creciente prevalencia de la fibrilación auricular entre la población geriátrica y adulta, y la adopción de técnicas mínimamente invasivas para el tratamiento permanente de la fibrilación auricular. Además, el uso de técnicas innovadoras, los avances tecnológicos y el escenario de reembolso favorable son otros factores responsables de impulsar el crecimiento del mercado de dispositivos de fibrilación auricular.

Perfiles de la empresa:

Biosensense Webster, Inc. (Johnson & Johnson)

Laboratorios Abbott

medtronic plc

Corporación Científica de Boston

AtriCure, Inc.

Japón Lifeline Co.

Biotronik, Inc.

Corporación científica MicroPort

Bioméricos

CathRx

Conclusiones clave del estudio de mercado Dispositivos de fibrilación auricular

Se espera que el segmento de diagnóstico, por producto, obtenga la máxima participación en los ingresos durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento terapéutico aumente a una tasa compuesta anual del 15 % entre 2020 y 2030 , para alcanzar los 8.300 millones de USD en 2030 .

Según los datos de PMR recopilados de electrofisiólogos en varias regiones, la ablación con catéter de radiofrecuencia es el procedimiento de elección debido a la alta tasa de éxito, mientras que la crioablación es la segunda preferencia para la ablación con catéter de fibrilación auricular.

Por tecnología, los segmentos de radiofrecuencia y crioablación poseían colectivamente más del 70 % de participación de mercado en términos de ingresos en 2019 .

Entre todos los usuarios finales, los hospitales es el segmento líder, seguido por los laboratorios de cateterismo cardíaco. Se anticipa que el segmento de hospitales se expandirá a una CAGR del 14% durante el período de pronóstico.

América del Norte y Europa, en conjunto, tuvieron más del 70% de participación en los ingresos en 2019 , mientras que se espera que el sur de Asia muestre un mayor potencial de crecimiento durante el período de pronóstico.

Con la actual pandemia de Covid-19 causando estragos en todo el mundo, otros tratamientos que no son de emergencia han perdido prioridad. Como tal, a corto plazo, el crecimiento del mercado de dispositivos de fibrilación auricular será más lento que el promedio de la próxima década.

“ Las aprobaciones de nuevos productos y los lanzamientos de catéteres de ablación junto con la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos que ofrecen mayor longevidad y perfiles de seguridad están impulsando el crecimiento del mercado global de dispositivos de fibrilación auricular”, dice un analista de PMR.

Lanzamientos de nuevos productos: enfoque estratégico clave de los actores del mercado

Las aprobaciones de productos por parte de la FDA para nuevos dispositivos AF son responsables de una intensa competencia entre los actores del mercado. Numerosas organizaciones se están centrando en el lanzamiento de nuevos productos para electrofisiología, especialmente para la fibrilación auricular. Por ejemplo, en agosto de 2016 , Biosense Webster, Inc., líder mundial en el tratamiento y diagnóstico de arritmias cardíacas, anunció el lanzamiento de los catéteres THERMOCOOL SMARTTOUCH SF con tecnología de fuerza de contacto y una punta porosa diseñada para optimizar el tratamiento de la fibrilación auricular. Además, en enero de 2019 , Abbott anunció la aprobación de la FDA para el catéter de ablación de fuerza de contacto TactiCath. Estas estrategias ganadoras de los principales actores en el mercado de dispositivos de fibrilación auricular también están siendo seguidas por los actores regionales y locales.

Mercado de dispositivos de fibrilación auricular: panorama de la competencia

El mercado global está listo para ampliar su alcance durante el período de pronóstico, estimulado por la creciente prevalencia de FA en todo el mundo. Además, un escenario de reembolso favorable y la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos han aumentado las ventas de dispositivos para la fibrilación auricular.

El mercado está dominado por 4 fabricantes principales: Biosense Webster, Inc. (Johnson & Johnson), Abbott Laboratories, Medtronic Plc y Boston Scientific Corporation, con una participación en los ingresos de más del 70 % en 2019 . Estos importantes fabricantes se centran en la fabricación de dispositivos de electrofisiología utilizados específicamente para procedimientos de fibrilación auricular, como dispositivos de ablación, catéteres de ecocardiografía intracardíaca y dispositivos de gestión del apéndice auricular izquierdo (LAA).

Los principales actores del mercado cubiertos por PMR incluyen Biosense Webster, Inc. (Johnson & Johnson), Abbott Laboratories, Medtronic Plc, Boston Scientific Corporation, ArtiCure, Inc., Japan Lifeline Co., Biotronik SE & Co. KG, Biomerics, MicroPort Corporation, y CathRx, quienes están consolidando su posición a través de fusiones, adquisiciones y lanzamientos de nuevos productos.

