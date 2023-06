Para estabilizar ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra @

Fusiones y adquisiciones: las estrategias clave de los principales actores del mercado

Destacados actores globales en el panorama de fabricación de bombas de vacío de anillo líquido se están enfocando en adquisiciones, con el objetivo de agregar nuevas tecnologías a su cartera de productos, mejorar las economías de escala y reducir los costos operativos. Una tendencia emergente en el mercado de bombas de vacío de anillo líquido es la creciente expansión de pequeños y medianos fabricantes de LRVP, particularmente en Asia Pacífico, debido a la creciente demanda de bombas de vacío de anillo líquido y compresores que se espera en esta región . Por ejemplo, en junio de 2018, Busch Vacuum Pumps and Systems adquirió NSB Gas Processing, una empresa de ingeniería con sede en Suiza.

Creciente aplicabilidad de las bombas de vacio de anillo liquido en la industria quimica

De acuerdo con el análisis detallado de PMR, los principales actores del mercado en el mercado de bombas de vacío de anillo líquido están gastadas bombas de vacío de anillo líquido con propiedades distintivas, sobre la base de capacidades como menos de 500 cfm, 500 cfm tp 1500 cfm y más de 1500 cfm. La demanda concentrada de bombas de vacío de anillo líquido proviene de la industria química, seguida de las industrias de procesos generales, e indica un crecimiento significativo en el crecimiento del mercado de bombas de vacío de anillo líquido durante el período de pronóstico.

Mayor producción de energía para traducir en demanda acelerada

Las bombas de vacío de anillo líquido se utilizan abundantemente en la industria de generación de energía eléctrica en diversas aplicaciones, como escape de condensadores, acaparamiento, desulfuración, transporte de cenizas volantes, desaireación por vacío y cebado. Además, estas bombas deben alinearse con las capacidades de las centrales eléctricas y deben tener significativamente más altas. Se proyecta que la producción de energía de las plantas de carbón aumente significativamente en el sudeste asiático, India y China, creando así una mayor demanda de bombas de vacío de anillo líquido.

Asia Pacífico tendrá participaciones de mercado destacadas

Se espera que Asia Pacífico mantenga una participación de mercado destacada en términos de valor. Sin embargo, se espera que el mercado en Medio Oriente y África proyecte un crecimiento lucrativo en el mercado mundial de bombas de vacío de anillo líquido durante el período de pronóstico de 2019-2029. La presencia de actores clave del mercado en la región y las actividades de fusión, adquisición y colaboración son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado de bombas de vacío de anillo líquido en Asia Pacífico.

Mercado de bombas de vacío de anillo de líquido: información del proveedor

El informe arroja luz sobre la configuracion viable del mercado Bomba de vacio de anillo liquido y los enfoques caracteristicos de los participantes clave del mercado. Algunos actores destacados del mercado son Busch Vacuum Technics Inc., Dekker Vacuum Technologies Inc., Tsurumi Manufacturing Co., Ltd., Flowserve Corporation, Graham Corp, Tuthill Vacuum & Blower Systems, Atlas Copco Airpower NV y Gardner Denver Nash LLC.

